Macron will Frankreichs Wirtschaft unabhängiger machen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will mehr Produktionskraft in sein Land holen. Im Corona-Wiederaufbauplan seien 15 Milliarden Euro für Innovation und Standortverlagerungen vorgesehen, sagte Macron am Freitag beim Besuch des Pharmaunternehmens Seqens in Villeneuve-la-Garenne bei Paris. Gesundheit und industrielle Souveränität sollten Säulen des Wiederaufbaus sein.