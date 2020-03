Im Kampf gegen die Covid-19-Epidemie will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit seinem US-Kollegen Donald Trump über eine ausserordentliche Initiative der G7-Gruppe sprechen. Die USA haben derzeit den Vorsitz des G7-Clubs der grossen Wirtschaftsnationen. Spaltung führe in der Krise nicht weiter, sagte Macron am Donnerstagabend in einer TV-Ansprache.