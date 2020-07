Macron will nach Rücktritt der Regierung neuen Premier vorstellen

Nach dem Rücktritt der französischen Mitte-Regierung will der Präsidentenpalast in den kommenden Stunden einen neuen Premierminister präsentieren. Élyséekreise bestätigten am Freitag entsprechende Berichte. Die Regierung unter Premierminister Édouard Philippe (49) hatte am Freitagmorgen ihren Rücktritt eingereicht - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nahm diesen an.