Macrons Kandidatin für EU-Kommission muss in zweite Anhörung

Wegen anhaltender Zweifel an ihrer Eignung für den Posten des EU-Binnenmarktkommissars muss sich die Französin Sylvie Goulard einer zweiten öffentlichen Anhörung im EU-Parlament stellen. Die Kandidatin des französischen Präsidenten Emmanuel Macron habe bislang nicht überzeugen können, hiess es am Mittwoch nach einem Treffen von Vertretern der zuständigen Ausschüsse Binnenmarkt und Industrie. Die zweite Anhörung werde an diesem Donnerstagvormittag (9.30 Uhr) stattfinden.