Im Machtkampf in Venezuela hat Präsident Nicolás Maduro der von Juan Guaidó geführten Opposition Gespräche angeboten. "Ich bin bereit, mich mit der Opposition an den Verhandlungstisch zu setzen, um zum Wohle Venezuelas über Frieden und die Zukunft zu sprechen", sagte Maduro der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti in einem Interview, das am Mittwoch veröffentlicht wurde.