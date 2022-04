09:45

Der SMI rückt um 0,4 Prozent auf 12'138 Punkte vor. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,5 Prozent auf 1878 Punkte zu und der breite SPI 0,4 Prozent auf 15'606 Punkte.

Positive Vorgaben kommen von der Aufholjagd an den amerikanischen Börsen im späten Handel am Montagabend und von Kursgewinnen in China. Geprägt wird das Geschehen hierzulande aber von verschiedenen Unternehmen mit Quartalszahlen. Insgesamt bleibt die Stimmung an den Finanzmärkten fragil.

Der Krieg in der Ukraine drücke unvermindert aufs Gemüt, zumal der russische Aussenminister Lawrow vor der realen Gefahr eines dritten Weltkriegs gewarnt habe, heisst es etwa in einem Kommentar der LBBW. Auch das in China weiter um sich greifende Corona-Virus zerre an den Nerven der Marktteilnehmer. Neben Shanghai steht im Reich der Mitte nun auch Peking und die Angst vor Ausgangssperren in der Hauptstadt im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Die Aktien der Grossbank UBS (+1,9 Prozent) zeigen nach den Kursverlusten der vorangegangenen Handelstage eine klare Kurserholung. Die grösste Schweizer Bank blickt auf ein erfreuliches erstes Quartal zurück. Nicht nur beim Vorsteuergewinn, auch beim Reingewinn wurden die durchschnittlichen Analystenschätzungen weit übertroffen. Damit hebe sich die Grossbank in positiver Weise von der problemgeplagten Credit Suisse und anderen europäischen Konkurrenten ab, heisst es in ersten Kommentaren. CS (+2,6 Prozent) ziehen am Berichtstag allerdings deutlicher an als UBS.

Als Dritter im Bunde der Blue Chips hat Novartis Zahlen vorgelegt, die Aktie steht derzeit 0,3 Prozent höher. Analysten zufolge bewegt sich der Gruppenumsatz des Pharmakonzerns im ersten Quartal in etwa im Rahmen der Erwartungen. Während der Umsatzbeitrag von Sandoz höher als gedacht ausfällt, bleibt jener der bedeutenderen Sparte Innovative Medicines hinter den durchschnittlichen Schätzungen zurück.

Die grössten Gewinne verzeichnen nebst CS die Aktie von Holcim (+3,7 Prozent) und Julius Bär (+2,3 Prozent). Der Zementriese Holcim soll unmittelbar vor einem Verkauf der indischen Tochtergesellschaft Ambuja Cements an den indischen Milliardär Gautam Adani stehen.

Am Tabellenende stehen die Ex-Dividende gehandelten Swiss Life (-2,5 Prozent oder -14,20 Fr.; Dividende 25 Fr.).

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: Glencore: Barclays erhöht Kursziel von 6,80 auf 7,30 Pfund, "Overweight"

Barclays erhöht Kursziel von 6,80 auf 7,30 Pfund, "Overweight" Mobimo: Research Partners senkt Kursziel von 300 auf 285 Franken, "Halten"

Research Partners senkt Kursziel von 300 auf 285 Franken, "Halten" Roche: DZ Bank senkt Kursziel von 398 auf 396 Franken, "Halten"

DZ Bank senkt Kursziel von 398 auf 396 Franken, "Halten" Schindler: Vontobel senkt Kursziel von 220 auf 200 Franken, "Hold"

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt 0,6 Prozent auf 12'159 Punkte zu.

Zu den Gewinnern im SMI zählt die UBS (+0,7 Prozent). Die Grossbank hat sowohl mit dem Geschäftsertrag, dem Vorsteuergewinn und dem Reinergebnis die Erwartungen der Analysten übertroffen. CS (+1,8 Prozent) ziehen derweil stärker an.

Von Interesse sind am Berichtstag auch die Aktien von Novartis (+0,7 Prozent). Der Pharmakonzern hat mit dem Quartalsergebnis in etwa die Erwartungen erfüllt, wobei der kleinere Bereich Sandoz etwas besser abgeschnitten hat als das Kerngeschäft mit Markenmedikamenten. Experten machen dafür unter anderem den eher schleppenden Absatz mit Tasigna, Afinitor, Promacta oder Kisqali verantwortlich.

Als Dritter im Bunde der Blue Chips hat Kühne+Nagel Zahlen vorgelegt, die Aktien gewinnen 1,5 Prozent. Auch hier lagen sowohl Umsatz, das ist beim Logistiker der Rohertrag, als auch die Gewinnziffern klar über den Erwartungen.

08:10

An der Schweizer Börse zeichnet sich eine freundliche Eröffnung ab. Der SMI steigt laut Daten der Bank Julius Bär vorbörslich um 1,06 Prozent. Nur die Papiere von Swiss Life (-3,2 Prozent) stehen ex Dividende tiefer. Das deutlichste Kursplus verzeichnen die Aktien der Grossbank UBS (+3,3 Prozent). Die Grossbank hat im ersten Quartal trotz Ukraine-Krieg und steigender Inflation gut geschäftet.

Der breite Markt gewinnt vorbörslich 1,27 Prozent. Insbesondere die Aktien von Bachem (+4,3 Prozent), Kühne+Nagel (+3,0 Prozent), PolyPeptide (+2,5 Prozent) und SIG (+2,8 Prozent) legen zu.

07:45

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas von seinem am Vortag markierten Zweijahrestief erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0733 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch zum Franken erholte sich der Euro leicht, blieb aber unter der Marke von 1,03.

Ein Euro wird am Dienstagmorgen mit 1,0284 Franken nach 1,0267 am Vorabend gehandelt. Der US-Dollar geht wenig verändert mit 0,9584 Franken um.

Am Montagnachmittag war der Euro gegenüber dem Dollar mit knapp 1,07 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren gefallen. Belastet wird der Euro derzeit vor allem durch die hohen Zinserwartungen in den USA. Dort wird von der Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr eine scharfe geldpolitische Wende mit schnellen und deutlichen Zinsanhebungen erwartet. Hintergrund ist die hohe Inflation von zuletzt 8,5 Prozent. Die EZB dürfte im Vergleich zur Fed vorsichtiger vorgehen, erwarten viele Experten.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer unter anderem auf neue Konjunkturdaten aus den USA. Erwartet werden einige Zahlen vom Immobilienmarkt, daneben Auftragsdaten aus der Industrie und ein Indikator für die Verbraucherstimmung. Aus den Reihen der grossen Notenbanken äussern sich einige hochrangige Vertreter.

07:30

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Zum Wochenanfang hatte die Sorge über eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums in China und zugleich zügig steigenden Zinsen in den USA die Erleichterung über den Wahlsieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron überschattet. Der deutsche Leitindex war am Montag um 1,5 Prozent auf 13'924 Punkte gefallen.

"Es ist nicht ein Grund allein, sondern die Summe an Belastungsfaktoren, unter deren Last die Aktienmärkte immer weiter in sich zusammenbrechen", sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Handelshaus CMC Markets. "Auch ohne die Zinswende wächst wegen der steigenden Corona-Fälle in China die Angst vor einer weltweiten Konjunkturabkühlung durch die bereits getroffenen und noch zu treffenden Lockdown-Massnahmen im Reich der Mitte." Nach Kursverlusten suchten Schnäppchenjäger allerdings immer wieder Chancen zum Wiedereinstieg, konstatierten Börsianer.

Bei den Einzelwerten hält eine Flut von Quartalszahlen Anleger auf Trab. Einblick in ihre Bücher gewähren insbesondere US-Schwergewichte wie Microsoft, die Google-Mutter Alphabet, Visa und UPS. In Deutschland nehmen Anleger unter anderem die Zahlen der Deutschen Börse, von Hypoport, Befesa und FlatexDegiro unter die Lupe. Dagegen bleibt es auf der Konjunkturseite ruhig.

06:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut Daten der IG Bank vorbörslich 1,18 Prozent höher.

05:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,5 Prozent höher bei 26'727 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,2 Prozent und liegt bei 1880 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,1 Prozent.

Gebremst wird die Risikobereitschaft der Anleger von Chinas strengen Corona-Beschränkungen. "Wenn der Lockdown länger andauert, wird dies erhebliche Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben und sich auch auf die Lieferketten in der ganzen Welt auswirken", sagte Manishi Raychaudhuri von BNP Paribas. Die Abriegelung der chinesischen Finanzmetropole Shanghai zieht sich in die vierte Woche.

05:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 127,97 Yen und gab 0,4 Prozent auf 6,5299 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9576 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0734 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0280 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2768 Dollar.

00:00

Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihre anfänglich deutlichen Kursverluste im Handelsverlauf in Gewinne verwandelt. Händler begründeten die Erholung mit dem zunehmenden Optimismus, dass die in dieser Woche zur Bekanntgabe anstehenden Quartalszahlen einiger grosser US-Technologiekonzerne gut ausfallen werden. Im frühen Handel hatten noch Zins- und Konjunkturängste dominiert. Für Aufsehen sorgte im späten Geschäft die Nachricht, dass Twitter den Widerstand gegen eine Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk aufgegeben hat.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor in der ersten Handelshälfte zeitweise mehr als 3,5 Prozent, ehe er sich kräftig berappelte und ins Plus drehte. Letztlich gewann der US-Leitindex 0,7 Prozent auf 34'049,46 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 4296,12 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,3 Prozent auf 13'533,22 Punkte.

Seit dem Wochenausklang hatte eine verstärkte Zinsangst auf die Stimmung der Anleger gedrückt und zunächst auch am Montag für erhebliche Belastung gesorgt. Insbesondere Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell über einen grossen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai hatten die zuvor gute Marktstimmung kippen lassen. Hinzu kamen Sorgen um die Auswirkungen der rigiden chinesischen Corona-Politik auf die Weltwirtschaft.

Aus Branchensicht standen Energiewerte am stärksten unter Verkaufsdruck, nachdem die Ölpreise deutlich gefallen waren. Entsprechend gehörten die Aktien von Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips mit Verlusten zwischen 2,2 und 4,5 Prozent zu den schwächsten Werten. Am Rohölmarkt dominieren zunehmend Sorgen über eine schwächere Nachfrage wegen der strengen Corona-Massnahmen in China. Die Wirtschaftsmetropole Shanghai geht bereits in die vierte Woche eines harten Lockdowns.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Twitter im Mittelpunkt des Interesses. Der Online-Dienst teilte am Montag mit, dass er sich mit Tesla-Chef Elon Musk auf eine Übernahme verständigt hat. Twitter soll danach von der Börse genommen werden. Der Preis bleibt bei den von Musk von Anfang an gebotenen 54,20 Dollar je Aktie. Jetzt liegt es an den Aktionären von Twitter, ob sie das Angebot annehmen wollen.

Die Twitter-Papiere hatten bereits vor der bestätigten Einigung aufgrund entsprechender Medienberichte deutlich zugelegt und sich danach nur noch relativ wenig bewegt. Letztlich gewannen sie 5,7 Prozent auf 51,70 Dollar. Die Anteilscheine des Elektroautobauers Tesla hingegen sanken um 0,7 Prozent.

Die Aktien von Coca-Cola gewannen 1,1 Prozent. Der Softgetränke-Hersteller setzte im ersten Quartal aus eigener Kraft deutlich mehr um, als Analysten erwartet hatten. Die operative Marge legte um 2,3 Prozentpunkte auf 32,5 Prozent zu.

