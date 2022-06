09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,1 Prozent auf 11'514 Punkte.

Die Vorgaben aus den USA und Teilen Fernosts seien verhalten und dürften die Anleger kaum zu neuen Engagements anregen, heisst es am Markt. Zudem könnten am Berichtstag die britischen Thronfeierlichkeiten den Handel auf dem Kontinent etwas dämpfen, denn die Börse in London bleibt heute und morgen geschlossen. Und damit fehlten auch wichtige Impulsgeber.

Am Vortag hatten starke Stimmungsdaten aus der US-Industrie die Zinssorgen weiter angefacht. Dies konnten durch das Beige Book, den Konjunkturbericht der US-Notenbank, zwar wieder etwas geglättet werden. Demnach ist die US-Wirtschaft zwar weiter gewachsen, hat aber etwas an Fahrt verloren. Mit Spannung würden nun die Daten vom US-Arbeitsmarkt erwartet. Am Nachmittag stehen die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP auf dem Programm, die einen Hinweis auf die Entwicklung des am Freitag anstehenden Berichts des US-Arbeitsministeriums geben könnten. Die Experten der Credit Suisse beschreiben die Marktstimmung als fragil. Zudem hielten die Probleme Inflationssorgen, der Ukraine-Krieg und hohe Energiepreise weiter an und dies dürfte noch einige Zeit so bleiben, heisst weiter es am Markt. Zudem schüre die hohe Inflation zunehmend Konjunktursorgen.

Die Genussscheine von Roche (+0,2 Prozent) gehören zu den Gewinnern. Der Pharmakonzern erweitert sein Onkologie-Portfolio über ein Lizenzabkommen mit dem US-Unternehmen Repare Therapeutics. Im Rahmen der Vereinbarung wird Roche die Entwicklung des Kandidaten Camonsertib übernehmen.

Pharmabranche - Roche schliesst mit Repare Therapeuics Lizenzabkommen für Krebs-Kandidaten https://t.co/uArjKl8cDr pic.twitter.com/Ps2LEM12zM — cash (@cashch) June 2, 2022

Die Aktien des SLI-mitglieds Temenos verlieren 0,1 Prozent. Dies, obwohl das Softwarehaus von der vietnamesischen Bank Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) den Auftrag erhalten hat, das Kernbankensystem zu modernisieren.

Auf den hinteren Reihen fallen Swissquote (-0,5 Prozent) negativ auf. Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX (SER) hat eine Untersuchung gegen die Onlinebank eröffnet. Diese habe möglicherweise die Vorschriften zur Ad hoc-Publizität verletzt. Swissquote teilte dazu mit, die Untersuchung betreffe den Versand der Medienmittelung der Halbjahreszahlen 2021.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei Julius Bär vorbörslich 0,20 Prozent höher geschätzt. Alle SMI-Titel befinden sich im Plus. Die grössten vorbörslichen Kursgewinne verzeichnen die Genussscheine von Roche (+0,5 Prozent). Der Pharmakonzern erweitert sein Onkologie-Portfolio über ein Lizenzabkommen mit dem US-Unternehmen Repare Therapeutics.

Der breite Markt gewinnt 0,18 Prozent. Dabei verzeichnen vorbörslich die Aktien von Temenos (+1,2 Prozent) die grössten Kursgewinne. Einzig die Aktien von Swissquote (-1,9 Prozent) befinden sich im Minus. Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX (SER) hat eine Untersuchung gegen die Onlinebank eröffnet.

+++

07:45

Spekulationen auf ein steigendes Angebot drücken den Ölpreis ins Minus. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 1,9 Prozent auf 114,07 Dollar je Barrel. Der "Financial Times" zufolge will Saudi-Arabien im Rahmen des Opec+-Treffens ankündigen, die Produktion hochzufahren, sollte es wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland zu einem Angebotsengpass kommen. "Das dämpft die Inflationssorgen, auch wenn zum Kampf gegen die Teuerung noch viel mehr getan werde muss", sagte Analyst Matt Simpson vom Brokerhaus City Index.

+++

07:35

Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag weiter unter Druck stehen und niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 0,3 Prozent im Minus bei 14'340,47 Punkten geschlossen.

Die Aussichten für Konjunktur und Leitzinsen bestimmen weiterhin die Diskussionen auf dem Börsenparkett. Daher richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP, von denen sie sich Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der Notenbank Fed versprechen. Experten erwarten für Mai den Aufbau von 300'000 Stellen, nach einem Plus von 247'000 im Vormonat. Die Zahlen geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag.

In der Euro-Zone stehen die Erzeugerpreise auf der Tagesordnung. Ihr Preisanstieg beschleunigte sich Prognosen zufolge auf 38,5 Prozent im Jahresvergleich. Daneben warten Börsianer gespannt auf das Treffen der "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören. Einem Medienbericht zufolge könnte Russland von den Fördermengen-Vereinbarungen der Gruppe ausgenommen werden. Dann könnten andere Staaten mit freien Förderkapazitäten ihre Produktionsmengen ausweiten. Insidern zufolge wurde dieses Thema bei einem vorbereitenden Arbeitsgruppen-Treffen am Mittwoch aber nicht diskutiert. Zudem bekannte sich Russland zur Zusammenarbeit in der Opec+.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. in Grossbritannien bleibt die Londoner Börse am Donnerstag und Freitag geschlossen.

+++

07:10

Neue Kursziele bei Schweizer Aktien: Asmallworld: Hauck & Aufhäuser erhöt Kursziel von 6,4 auf 7,2 Franken, "Buy"

Hauck & Aufhäuser erhöt Kursziel von 6,4 auf 7,2 Franken, "Buy" Comet: UBS senkt Kursziel von 379 auf 346 Franken, "Buy"

UBS senkt Kursziel von 379 auf 346 Franken, "Buy" Sonova: Mirabaud Securities senkt Kursziel von 470 auf 450 Franken, "Buy"

Mirabaud Securities senkt Kursziel von 470 auf 450 Franken, "Buy" Straumann: Julius Bär senkt Kursziel von 160 auf 140 Franken, "Hold"

Julius Bär senkt Kursziel von 160 auf 140 Franken, "Hold" VAT: UBS senkt Kursziel von 420 auf 380 Franken, "Buy"

+++

06:30

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,39 Prozent tiefer.

Die Anleger müssen sich erneut auf eine erhöhte Volatilität einstellen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Donnerstag in einer grossen Schwankungsbreite von 0,97 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 112 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'494,12 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 1,1 Prozent auf 18,55 Punkte gesunken.

+++

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,03 Prozent tiefer bei 27'450 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,44 Prozent und liegt bei 1930 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,11 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,36 Prozent.

Sorgen um die hohe Inflation und eine drohende Rezession belasteten die Börsen. Positiv könnte sich Zusage Saudi-Arabiens auswirken, seine Ölproduktion zu erhöhen, wenn die russische Produktion aufgrund der westlichen Sanktionen erheblich zurückgeht, wie die Zeitung "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. "Dies wird von den westlichen Staats- und Regierungschefs gut aufgenommen werden, da die Inflation - und die Inflationserwartungen - nach wie vor atemberaubend hoch sind", sagte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index in Sydney. "Ein grösseres Angebot lindert im Wesentlichen einige dieser Inflationsängste, auch wenn es noch viel zu tun gibt, wenn es um die Bekämpfung der Inflation geht."

+++

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 130,06 Yen und legte 0,3 Prozent auf 6,7026 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9629 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0652 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0259 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2476 Dollar.

+++

00:00

Der Dow Jones Industrial war nach einem freundlichen Start schnell ins Minus gerutscht. Nach zeitweise deutlicheren Abschlägen verlor er am Ende 0,54 Prozent auf 32'813,23 Punkte. Damit knüpfte der Leitindex gleichwohl an seinen moderaten Kursrücksetzer vom Dienstag an - davor hatte er sechs Handelstage in Folge zugelegt und sich so vom tiefsten Stand seit März 2021 erholt. Der marktbreite S&P 500 sank am Mittwoch letztlich um 0,75 Prozent auf 4101,23 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete ein Minus von 0,74 Prozent auf 12'548,36 Zähler.

Dem Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zufolge verbesserte sich die Stimmung in der US-Industrie im Mai überraschend. Volkswirte hatten hingegen mit einer Stimmungseintrübung gerechnet. Dagegen heisst es im "Beige Book", dass sich das Wirtschaftswachstum in den USA zuletzt abgeschwächt habe. In allen zwölf Distrikten der Fed sei die Wirtschaftsleistung aber weiter gewachsen.

Commerzbank-Chefökonom im Interview - Jörg Krämer: «Das Wirtschaftswachstum wird in den nächsten zehn Jahren merklich niedriger liegen» https://t.co/paMGTP1Q2f pic.twitter.com/74czu34rgF — cash (@cashch) June 1, 2022

Im weiteren Wochenverlauf stehen noch Daten zum Arbeitsmarkt an, die für mehr Klarheit bezüglich der weiteren Wirtschaftsentwicklung sorgen könnten. Am Donnerstag berichtet der Arbeitsmarkt-Dienstleisters ADP über die Beschäftigungsentwicklung in der Privatwirtschaft im Mai. Dazu kommen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Beide Datensätze gelten vielen Anlegern als Indikator für den am Freitag erwarteten monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

In der vergangenen Woche waren Fed-Aussagen als Beleg für eine nur allmähliche Anhebung der Zinsen in den USA gewertet worden. Jeffrey Halley vom Broker Oanda sprach von Stimmungsschwankungen an den Märkten, wobei Schnäppchenjäger immer verzweifelter versuchten, ein zyklisches Tief zu finden.

Die Fed hat in diesem Jahr ihre Zinsen bereits zweimal erhöht. An diesem Mittwoch beginnt sie zudem mit dem Abschmelzen ihrer durch Wertpapierkäufe aufgeblähten Bilanz, diese waren in der Pandemie als Konjunkturstütze durchgeführt worden.

Die Strategen der Citigroup gehen inzwischen davon aus, dass nach den ersten schwierigen fünf Monaten der Gegenwind an den Börsen noch nicht vorbei sein dürfte. Dabei sehen sie als weiteres Problem für die verunsicherten Anleger das Risiko sinkender Gewinnprognosen durch die Firmen.

Unternehmensnachrichten wurden zur Wochenmitte unterschiedlich aufgenommen. Für einen Paukenschlag kurz vor Handelsschluss sorgte der angekündigte Rücktritt der Meta-Top-Managerin Sheryl Sandberg. Der Kursverlust beim Facebook-Mutterkonzern hielt sich mit letztlich gut zweieinhalb Prozent aber in Grenzen, zumal die Aktie sich in den vergangenen Tagen wieder von ihrem tiefsten Stand seit April 2020 erholt hatte.

Der Softwarekonzern Salesforce begeisterte hingegen mit einer höheren Gewinnprognose. Dass der SAP -Konkurrent nun einen niedrigeren Jahresumsatz in Aussicht stellt, störte die Anleger nicht, wie der Kurssprung von knapp zehn Prozent zeigte.

Beim Computer-Hersteller HP Inc konnten sich die Aktionäre nach den Quartalszahlen über einen Kursanstieg von fast vier Prozent freuen.

Derweil rechnet die Fluggesellschaft Delta Air Lines für das zweite Quartal mit einem Umsatz auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Die Aktien schwankten heftig - am Ende verloren sie über fünf Prozent.

Aktien von S&P Global büssten ähnlich deutlich ein. Der Finanzdienstleistungskonzern hat wegen der sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen seine Finanzprognose auf Eis gelegt - neue Ziele sollen voraussichtlich erst mit den Zahlen zum zweiten Quartal genannt werden. Die enttäuschten Anleger straften auch Konkurrent Moody's mit einem Kursminus von fast sechseinhalb Prozent ab.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)