Der SMI verliert 0,2 Prozent auf 10'593 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,5 Prozent auf 1606 und der breite SPI um 0,3 Prozent auf 13'544 Zähler.

Der Schweizer Aktienmarkt kann seine Auftaktgewinne nicht halten und notiert mittlerweile knapp im Minus. Händler seien weiterhin zwischen makroökonomischen Unsicherheiten und wichtigen technischen Niveaus hin- und hergerissen, heisst es in einem Kommentar.

"Diese volatile Handelsstimmung ist darauf zurückzuführen, dass sich die Anleger weiterhin auf mehrere geldpolitische Entscheidungen in dieser Woche einstellen - insbesondere auf die mit Spannung erwartete morgige FOMC-Sitzung, während kurzfristige Händler die Gelegenheit nutzten, um nach der gestrigen Kurserholung Gewinne mitzunehmen", fasst ein Börsianer die Gemengelage zusammen. Als eine der ersten Zentralbanken in dieser Woche hat am Morgen die schwedische Notenbank die Zinsen stärker als erwartet um einen ganzen Prozentpunkt auf 1,75 Prozent erhöht. Auch beim Fed und auch der SNB sind Investoren derzeit unsicher, wie stark sie die Zinsen tatsächlich erhöhen werden.

Unter den grössten Verlieren sind Vertreter der unterschiedlichsten Branchen zu finden. Vor allem konjunktursensible Werte wie AMS Osram, Schindler oder auch Geberit werden verstärkt aus den Depots entfernt. Sie geben um bis zu 1,5 Prozent nach. Gerade für AMS Osram setzt sich damit der seit Jahresbeginn anhaltende schwache Trend weiter fort. Mit einem Verlust von etwa 60 Prozent sind sie aktuell der schwächste Blue Chip in diesem Jahr.

Darüber hinaus notieren AMS Osram mittlerweile auch auf Jahrestief. Hier leisten ihnen Werte wie Lonza (-1,8 Prozent) oder auch Swisscom (-0,7 Prozent) Gesellschaft, die sich ebenfalls auf dem tiefsten Niveau im laufenden Jahr bewegen.

Mit Sonova (-1,1 Prozent) und Straumann (-1,0 Prozent auf 92,98 Fr.) stehen zudem noch Vertreter der MedTech-Branche auf den Verkaufslisten. Sonova geben damit einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Seit dem (gestrigen) Montag sind die Aktien des Hörsystemspezialisten an Stelle von SGS im SMI enthalten.

Bei Straumann heben Händler hervor, dass die Aktien mittlerweile unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Franken notieren. Dabei dürften die eingetrübten Konjunkturaussichten wohl zur Genüge eingepreist sein, meint ein Händler.

Etwas uneinheitlich entwickelt sich unterdessen die Finanzbranche. Partners Group geben als einer der grössten Verlierer um 1,9 Prozent nach. Die meisten übrigen Finanzwerte wie CS, UBS, Swiss Life, Swiss Re oder auch Julius Bär gewinnen dagegen bis zu 1,2 Prozent hinzu. Generell gilt die Aussicht auf steigende Zinsen als positiv für die Branche.

Eine gewisse Stütze stellen die Aktien vom Pharmaschwergewicht Novartis (+0,4 Prozent) dar. Roche (-0,1 Prozent) und Nestlé (-0,3 Prozent) tendieren etwas schwächer. Der Lebensmittelriese will sich Medienberichten zufolge an dem indischen Startup Yoga Bar beteiligen.

Auch unter den Favoriten sind am Dienstag die beiden Uhrenhersteller Swatch (+1,8 Prozent) und Richemont (+1,1 Prozent). Die jüngsten Exportdaten stimmen Investoren zuversichtlich. Dass Swatch noch deutlicher zulegen, begründen Analysten damit, dass das tiefere Preissegment dank der Moonswatch besonders starke Zuwächse verzeichnet habe. Aber auch generell seien die wichtigen Regionen USA und China gut gelaufen.

Derweil springen in der zweiten Reihe Bachem (+8,9 Prozent) nach Grossaufträgen in die Höhe. Mit Kursaufschlägen von bis zu 6,3 Prozent sind zudem Werte wie Medartis, Polypeptide oder auch Ypsomed gesucht.

Dagegen fallen die beiden Reisebranchen-Vertreter Dufry (-1,4 Prozent) und Flughafen Zurich (-0,9 Prozent) nach Analystenkommentaren zurück.

10:20

Der Swiss Market Index (SMI) verliert 0,3 Prozent auf 10'584 Punkte. Das grösste Kursminus verzeichnen die Aktien von Lonza (-2,0 Prozent). Dahinter folgen Partners Group (-1,9 Prozent), Geberit (-1,2 Prozent) und Sonova (-1,0 Prozent). Entgegen dem Trend legen Richemont (+0,9 Prozent), Swiss Re (+0,6 Prozent), Swiss Life (+0,5 Prozent) und UBS (+0,4 Prozent) zu.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

10:10

Die Aktien des Molkereiprodukteherstellers Emmi verlieren 0,5 Prozent auf 788 Franken

Vontobel senkt das Kursziel für Emmi auf 1000 von 1100 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Und das implizite Aufwärtspotenzial beträgt 27 Prozent.

Die Konzentration auf nachhaltiges profitables Wachstum sowie die weitere Umstellung auf hochwertige Geschäftsbereiche hätten weiterhin oberste Priorität, schreibt Analyst Pascal Furger. Er sei nach wie vor davon überzeugt, dass die Fähigkeit des Milchverarbeiters, die zusätzlichen freien Cashflows in renditestärkere Aktivitäten zu reinvestieren, die langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre sicherstellen wird. Dies werde sich auch in weiterem Dividendenpotenzial widerspiegeln, so der Analyst.

09:40

Der SMI verliert 0,2 Prozent auf 10'595 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,1 Prozent auf 1612 und der breite SPI um 0,2 Prozent auf 13'557 Zähler.

Der Markt werde auch weiterhin von den anstehenden Notenbank-Entscheidungen dominiert, heisst es im Handel. "Die Zentralbanken stehen in dieser Woche Schlange, um im verzweifelten Kampf gegen die Inflation massive Zinserhöhungen vorzunehmen", kommentiert ein Händler. Die US-Notenbank Fed macht am morgigen Mittwoch den Anfang, weitere wie die BoE, die BoJ und auch die SNB folgen am Donnerstag.

Beim Fed wird eine weitere Anhebung um 75 Basispunkte erwartet. Befürchtet werde allerdings, dass das Fed gar zu einem grossen Zinsschritt um 100 Basispunkte greife, so einige Stimmen. Die Sorge der Marktteilnehmer: Die deutlichen Zinsanhebungen der Notenbanken könnten eine globale Rezession zur Folge haben - vor einer solchen hatte die Weltbank am vergangenen Freitag gewarnt.

09:20

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,6 Prozent auf 10'680 Punkte.

Nach den jüngsten Exportdaten sind neben Richemont (+2,4 Prozent) die Anteilsscheine von Swatch (+2,4 Prozent) ebenfalls gesucht.

Die deutlichsten Bewegungen sind allerdings in den hinteren Reihen auszumachen. Dort ziehen Bachem um 13 Prozent an. Der Pharmazulieferer hat Grossaufträge für die Herstellung von Peptiden an Land gezogen. Am (heutigen) Dienstagnachmittag lädt das Management zu einem Investorentag.

Gegen den Trend schwächer notieren die Aktien des Flughafens Zürich (-0,5 Prozent) nach einer Abstufung durch die britische Bank Barclays.

09:05

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,2 Prozent auf 10'639 Punkte.

Das Thema Zentralbanken hat die Finanzmärkte auch am Dienstag fest im Griff. Dass der Schweizer Aktienmarkt freundlich eröffnet, verdankt er in erster Linie der späten Erholung an der Wall Street. Diese sorgte auch in Asien für eine aufgehellte Grundstimmung. Ob diese von Dauer sein werde, hänge von den Ereignissen der nächsten Tage ab, heisst es am Markt.

Die Sitzungen der verschiedenen Zentralbanken in dieser Woche seien entscheidend für das, was als Nächstes kommt. Auf die US-Notenbank am morgigen Mittwoch folgen dann Sitzungen der Bank of Japan, der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank. Lediglich die Bank of Japan dürfte die Füsse still halten, alle anderen dagegen die Zinsen weiter anheben.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär vorbörslich 0,27 Prozent höher geschätzt. Alle Titel befinden sich in der Gewinnzone. Das grösste Kursplus verzeichnen vorbörslich die Genussscheine von Roche (+0,7 Prozent). Dahinter folgt die Credit Suisse und ABB (je +0,3 Prozent).

Der breite Markt steht 0,22 Prozent höher. Der grösste vorbörsliche Kursgewinn verzeichnet Bachem (+4,2 Prozent). Der Pharmazulieferer hat Grossaufträge für die Herstellung von Peptiden an Land gezogen. Deutlich im Plus ist auch Basilea Pharmaceutica (+3,2 Prozent).

07:40

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel etwas mehr als einen US-Dollar gekostet. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0024 Dollar und damit ein wenig höher als am Vorabend.

Zum Franken kostet der Euro am Morgen derweil 0,9678 Franken nach 0,9668 am Montagabend. Der Dollar kostet aktuell mit 0,9657 Franken praktisch gleich viel wie im späten Handel am Montag.

Am Dienstag beginnt mit dem Zinsentscheid der schwedischen Zentralbank ein Reigen an geldpolitischen Entscheidungen, die in dieser Woche erwartet werden. Höhepunkt aus Sicht der Finanzmärkte ist die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, die am heutigen Dienstag beginnt. Ergebnisse will die Fed am Mittwochabend mitteilen. Es wird erwartet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer kräftigen Zinsanhebung fortsetzen.

07:30

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Angesichts der weltweit anstehenden Notenbank-Sitzungen in dieser Woche treibt Anleger vor allem die Furcht vor steigenden Zinsen und deren Folgen auf die Wirtschaft um. Zum Wochenstart war nach anfänglichen Kursverlusten kurz vor Handelsschluss aber eine Gegenbewegung in Gang gekommen, die den deutschen Leitindex am Montag um 0,5 Prozent auf 12'803 Punkte gehievt hat.

"Der Aktienmarkt muss derzeit einen doppelt giftigen Cocktail verarbeiten", sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Brokerhaus CMC Markets. "Während sich die Wirtschaft weiter abschwächt, müssen die Zentralbanken alles unternehmen, um die hartnäckige Inflation einzudämmen." Dabei eine Rezession zu verhindern, erscheine nahezu unmöglich. Im Fokus haben die Anleger im Tagesverlauf vor allem den Start der zweitägigen Zinssitzung der US-Notenbank. Börsianer rechnen mit einem weiteren grossen Schritt von 0,75 Prozentpunkten. Mit Spannung werden zudem Hinweise auf das weitere Vorgehen der Fed erwartet.

06:15

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,07 Prozent höher.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt bleibt hoch. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Dienstag in einer grossen Schwankungsbreite von 1,03 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 109 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10'617,01 Punkten. Der VSMI ist am Montag um 0,8 Prozent auf 19,63 Punkte gesunken.

Die neue Börsenwoche hat auch in den USA positiv begonnen. Der Endspurt bescherte den US-Börsen am Montag letztlich noch klare Gewinne. Ungeachtet der am Mittwoch erwarteten, weiteren kräftigen Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed schloss der Leitindex Dow Jones Industrial klar im Plus.

Laut der Mehrheit der Börsenexperten ist eine US-Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte bereits vollständig eingepreist. Einzelne Stimmen rechneten indes nach den überraschend hohen Inflationszahlen in der Vorwoche sogar mit einem Zinsschritt von einem ganzen Prozentpunkt. Die Wahrscheinlichkeit dafür liege allerdings nur bei rund 25 Prozent, schrieben Marktbeobachter der Schweizer Grossbank Credit Suisse.

Hierzulande folgt bekanntlich am Donnerstag die SNB mit ihrem Zinsentscheid. Daneben zeichnet sich aber auch am Dienstag eine eher dünne Nachrichtenlage ab. Konjunkturseitig werden immerhin die neusten Prognose- Zahlen des Secos sowie Informationen zum Aussenhandel publiziert.

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,4 Prozent höher bei 27'673 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,4 Prozent und liegt bei 1947 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,4 Prozent.

Sie folgten damit den Entwicklungen der letzten Stunde an der New Yorker Börse. Mehr noch als der Ukraine-Krieg oder die Unternehmensgewinne bestimmen die Massnahmen der US-Notenbank die Stimmung am Aktienmarkt. Die Händler erwarten eine kräftige Zinserhöhung der Federal Reserve und versuchen, sich auf ein steigendes Zinsumfeld einzustellen.

Es wird erwartet, dass die meisten Zentralbanken in dieser Woche die Zinsen um 50 oder 75 Basispunkte erhöhen werden. Eine Ausnahme ist China: Die chinesische Zentralbank beliess ihren Schlüsselsatz für einjährige Kredite am Dienstagmorgen bei 3,65 Prozent und für fünfjährige Kredite bei 4,30 Prozent. Die andere Ausnahme ist die japanische Zentralbank, die ebenfalls in dieser Woche zusammentritt und trotz eines drastischen Rückgangs des Yen keine Anzeichen für eine Abkehr von ihrer ultralockeren Zinskurvenpolitik erkennen lässt.

05:40

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 143,22 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0086 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9647 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0023 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 0,9672 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,1419 Dollar.

00:00

Ein Endspurt hat den US-Börsen am Montag letztlich noch klare Gewinne beschert. Ungeachtet der am Mittwoch erwarteten, weiteren kräftigen Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,6 Prozent im Plus bei 31'019,68 Punkten, womit er nur minimal unter seinem Tageshoch blieb. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 3899,89 Punkte zu und der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verabschiedete sich 0,8 Prozent fester mit 11'953,28 Zählern aus dem Handel.

Laut Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement beim Hamburger Fixed-Income-Spezialisten Nordix, ist eine US-Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte bereits vollständig eingepreist, was auch seiner Erwartung entspricht. Einzelne Stimmen rechneten indes nach den überraschend hohen Inflationszahlen in der Vorwoche sogar mit einem Zinsschritt von einem ganzen Prozentpunkt, so der Experte. Die Wahrscheinlichkeit dafür liege allerdings nur bei rund 25 Prozent, ergänzten Marktbeobachter der Schweizer Bank Credit Suisse.

Schwache Daten vom US-Häusermarkt hatten derweil keinen Kurseinfluss. Dort trübte sich die Stimmung im September stärker als erwartet ein, wie der NAHB-Hausmarktindex zeigte. Es ist der mittlerweile neunte Rückgang in Folge und bedeutet die längste Serie seit dem Jahr 1985. Der Indikator erreichte zudem den niedrigsten Stand seit Mai 2020.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es am US-Aktienmarkt nur wenige. Die Anteilseigner der Kyptobörse Coinbase mussten angesichts der unter Druck stehenden Kryptowährungen einen weiteren Kursrückgang um fünfeinhalb Prozent verkraften. Dass Bitcoin & Co sich mit dem Gesamtmarkt zuletzt wieder etwas berappelten, beeindruckte die Anleger nicht.

Für die Anteilsscheine der Coronaimpfstoff-Hersteller Moderna und Biontech ging es um mehr als sieben beziehungsweise rund achteinhalb Prozent bergab - Moderna war damit Schlusslicht im Nasdaq 100. Laut Aussagen von US-Präsident Joe Biden in einem Fernsehinterview "ist die Pandemie vorbei", auch wenn es noch immer ein Problem mit der Krankheit gebe.

Ebenfalls im Fokus standen nach guten Jahreszahlen die Papiere von Autozone . Der Händler von Kfz-Ersatzteilen verdiente unter dem Strich mehr als ein Jahr zuvor. Die Papiere verloren dennoch über drei Prozent.

Die Aktien von Wix.com sprangen indes um fast 16 Prozent hoch. Börsianer verwiesen auf einen vor dem Wochenende veröffentlichten Pressebericht, wonach sich der Anbieter von Website-Baukästen mit dem Hedgefonds Starboard Value LP einen erfahrenen Investor an Bord geholt hat. Starboard steigt demnach mit einer Beteiligung von neun Prozent ein.

