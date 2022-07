+++

Ein US-Zeitungsbericht über ein drohendes Platzen der vereinbarten Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk hat Twitter an der Börse unter Druck gebracht. Die Aktie des Kurznachrichtendienstes fiel am Donnerstag nachbörslich zeitweise um mehr als sieben Prozent.

Der SMI tendiert bei der IG Bank um 0,1 Prozent vorbörslich minim höher.

Die asiatischen Aktien folgten im frühen Handel am Freitag den Kursgewinnen an der Wall Street, da sich die Ängste vor einer Konjunkturabkühlung abschwächten. Alle drei grossen US-Indizes legten über Nacht aufgrund positiver Signale von Vertretern der Federal Reserve zu.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent höher bei 26.870 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,4 Prozent auf 135,51 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,7049 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9732 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0161 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9890 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2025 Dollar. Sterling hatte zuvor seine jüngsten Verluste nach der Entscheidung des britischen Premierministers Boris Johnson zurückzutreten, wieder wettgemacht. "Unserer Ansicht nach wird das Pfund seine Gewinne angesichts der schwächer werdenden Aussichten für die britische Wirtschaft wahrscheinlich bald wieder aufholen", sagte Carol Kong, Währungsstrategin der Commonwealth Bank of Australia.

Positiv gewertete Aussagen zur US-Geldpolitik geben der Wall Street Auftrieb. Ausserdem hellten Hoffnungen auf einen Wachstumsschub beim Handelspartner China und ermutigende Geschäftszahlen des Elektronik-Konzerns Samsung die Stimmung am Donnerstag auf. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,1 Prozent höher auf 31'384 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,3 Prozent auf 11.621 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,5 Prozent auf 3902 Punkte zu.

*FED MINUTES: PARTICIPANTS 'CONCURRED' HIGH INFLATION WARRANTED 'RESTRICTIVE' INTEREST RATES, WITH POSSIBILITY OF 'MORE RESTRICTIVE STANCE' IF INFLATION PERSISTS pic.twitter.com/zmFatt4rKo — Investing.com (@Investingcom) July 6, 2022

Die Notenbank Fed hatte in ihren am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der jüngsten Sitzung für Ende Juli eine weitere Zinserhöhung um einen halben oder Dreiviertel Prozentpunkt signalisiert. Für Anleger sei dies eine Erleichterung, da einige Notenbanker eine Anhebung um einen vollen Prozentpunkt ins Gespräch gebracht hatten, sagte Aktienhändler Dennis Dick vom Brokerhaus Bright Trading. Sollten die Inflationsdaten kommende Woche zurückgehen, werde der Schlüsselsatz voraussichtlich nur um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Bislang taxieren Investoren die Wahrscheinlichkeit hierfür auf lediglich 17 Prozent. Sie erwarten mehrheitlich einen Schritt von 0,75 Prozentpunkten.

Ohnehin seien die jüngsten Rezessionsängste überzogen, sagte Kevin Thozet, Anlageberater beim Vermögensverwalter Carmignac. Konjunkturdaten deuteten darauf hin, dass sich das US-Wachstum zwar verlangsame, ein Abschwung aber nicht unmittelbar bevorstehe.

Mit Rohöl deckten sich Investoren ebenfalls wieder ein. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 102,29 Dollar je Barrel (159 Liter). Dies verhalf Ölkonzernen wie Exxon und Chevron sowie dem Bergbaukonzern Freeport-McMoRan zu Kursgewinnen von bis zu 6,7 Prozent.

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt gehörten Halbleiter-Werte, nachdem der südkoreanische Konzern Samsung dank eines brummenden Chip-Geschäfts den höchsten Quartalsgewinn seit 2018 bekanntgegeben hatte. Die Titel von AMD, Intel, Micron und Nvidia rückten bis zu 5,2 Prozent vor.

Gefragt waren auch die Papiere von Virgin Galactic, die zeitweise 14 Prozent gewannen. Die Weltraumfirma entwickelt gemeinsam mit einer Tochter des Flugzeugbauers Boeing Trägerflugzeuge für Raumschiffe. Boeing-Aktien stiegen um 2,7 Prozent.

Bei Bed, Bath & Beyond machten Investoren Anteilskäufe mehrerer Manager des Einrichtungshauses Mut. Die Titel des Unternehmens verbuchten mit einem Plus von zeitweise knapp 30 Prozent auf 5,78 Dollar einen der grössten Kurssprünge der Firmengeschichte.

