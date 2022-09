08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär vorbörslich 0,07 Prozent tiefer geschätzt. Einzig Lonza und Logitech (je +0,5 Prozent) befinden sich im Plus. Lonza und das britische Biotechnologieunternehmen Touchlight kooperieren in der mRNA-Herstellung. Logitech profitiert von einer Kaufempfehlung eines Analysten.

Der breite Markt steht 0,06 Prozent tiefer. Die grössten Kursavancen weisen nach Zahlen die Aktien von BKW (+2,4 Prozent) auf. Dahinter folgt Dufry mit plus 1,4 Prozent. Der Reisedetailhändler Dufry hat sich für die Nach-Coronazeit neue Wachstumsziele gesetzt. Auch dank Synergien aus der laufenden Autogrill-Übernahme soll die Profitabilität weiter verbessert werden.

07:55

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9964 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag. Zu Wochenbeginn war der Euro mit 0,9878 Dollar auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren gefallen.

Auch zum Franken hat der Euro über Nacht Boden gut gemacht und wird aktuell zu 0,9752 Franken gehandelt nach 0,9738 am späten Montagnachmittag. Gegenüber dem Dollar ist der Franken etwas stärker geworden. Derzeit kostet ein Greenback 0,9788 Franken nach 0,9817.

Am Dienstag dürften Anleger vor allem auf Auftragsdaten aus der deutschen Industrie achten. Das verarbeitende Gewerbe wird seit längerem durch zahlreiche Probleme belastet, darunter brüchige internationale Lieferketten und hohe Energiepreise. Die Auftragslage gilt ungeachtet dessen immer noch als gut, wobei die Unternehmen Probleme haben, die Aufträge aufgrund der Knappheit an Vorprodukten abzuarbeiten.

07:50

Die Aussicht auf den Börsengang der Sportwagentochter Porsche Ende September lässt Anleger zu Aktien von Volkswagen greifen. Die Titel des Autokonzerns steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,7 Prozent, nachdem die Gremien am Vorabend grünes Licht für einen Börsengang der Vorzugsaktien der Porsche AG gegeben haben. Die Aktien des Großaktionärs des Wolfsburger Autokonzerns, die Familienholding Porsche SE, legen vorbörslich um 2,8 Prozent zu.

07:20

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut niedriger starten. Zum Wochenauftakt hatte die Furcht vor einer Rezession in Europa infolge der gestoppten russischen Gaslieferungen hektische Verkäufe an den Aktienmärkten ausgelöst und den deutschen Leitindex um 2,2 Prozent auf 12'761 Punkte gedrückt.

Anleger treiben weiter die Gaskrise und ihre Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft um. Der russische Energieriese Gazprom hatte vor dem Wochenende mitgeteilt, bis auf weiteres kein Gas über die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland und in andere europäische Staaten zu liefern und damit den Gaspreis weiter nach oben getrieben. Zunehmend beschäftigt Börsianer, wie die aktuelle Lage sich auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auswirkt. Weitere Hinweise auf die Konjunkturaussichten erhoffen sich Investoren von den anstehenden Zahlen zu den Auftragseingängen der deutschen Industrie.

Zudem verdauen Dax-Anleger die am Vorabend bekanntgegebene neue Index-Zusammensetzung, die zum 19. September greift. Inmitten der Energiekrise kehrt der Energietechnik-Konzern Siemens Energy in die erste deutsche Börsenliga zurück und ersetzt den Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh. Die als Aufsteiger in den Dax gehandelte Commerzbank muss dagegen auf die Rückkehr noch warten.

06:25

Neue Kursziele für Schweizer Aktien: Julius Bär: JPMorgan erhöht Kursziel von 61 auf 62 Franken, "Overweight"

JPMorgan erhöht Kursziel von 61 auf 62 Franken, "Overweight" Logitech: UBS senkt Kursziel von 70 auf 68 Franken, "Buy"

06:15

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,22 Prozent tiefer.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt bleibt hoch. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Dienstag in einer grossen Schwankungsbreite von 1,03 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 111 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10'819,54 Punkten. Der VSMI ist am Montag um 4,8 Prozent auf 19,67 Punkte gestiegen

Für den heutigen Handelstag gibt es keine US-Vorgaben, weil die New Yorker Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen blieben. Somit richtet sich der Blick nach Asien, wo das Bild uneinheitlich ist.

Die Verunsicherung unter den Investoren ist nach wie vor gross. Die Angst vor einer Rezession infolge der Energiekrise geht um. Analysten schätzen die Gefahr für weitere Rückschläge an den Aktienmärkten daher als erheblich ein. Das Hauptereignis des Tages dürfte die Veröffentlichung des ISM-Dienstleistungs- PMI sein, welcher über die Stimmung in den Managementetagen der US- Dienstleistungsunternehmen Auskunft gibt.

Abgesehen davon warten die Investoren auf News zum Thema Energie und auf den Zinsentscheid der Europäische Zentralbank (EZB), der am Donnerstag ansteht. Es wird mit einem kräftigen Zinsschritt von möglicherweise 75 Basispunkten gerechnet.

Hierzulande legt am Berichtstag der Stromkonzern BKW Halbjahreszahlen vor. Er dürfte von den gestiegenen Energiepreisen profitiert haben. Analysten gehen von einer gut 11 Prozent höheren Gesamtleistung und einem knapp 9 Prozent höheren Betriebsgewinn aus. Die Verbesserungen reflektieren aber auch eine Grossübernahme. So gehört seit Anfang 2022 der Schweizer IT-Dienstleister UMB zu 100 Prozent zum Berner Energiekonzern. Mit der Übernahme wurde die sich noch im Aufbau befindende IT-Sparte auf einen Schlag um rund 500 Mitarbeiter vergrössert.

Neben BKW legen noch die Immobiliengesellschaft Fundamenta sowie das Biotechunternehmen Spexis Zahlen vor. Und der Reisedetailhändler Dufry, der vor der Übernahme von Autogrill steht, hält einen Investorentag ab.

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf faktisch unverändert bei 27'615 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und liegt bei 1928 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen tritt auf der Stelle.

Die Märkte in Asien treten am Dienstag vor einer Reihe anstehender Zentralbanksitzungen auf der Stelle. Die Anleger hoffen auf mehr Klarheit über die künftige Zinspolitik. "Der Fokus liegt heute auf der RBA", sagte John Milroy, Anlageberater bei Ord Minnett. "Wie alle anderen erwarten wir eine Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozent. Allerdings erwarten und hoffen wir auch, dass wir einige Kommentare bekommen, dass sie sich dem Ende ihres Erhöhungszyklus nähern."

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich am Donnerstag treffen, um über Zinsmassnahmen zu beraten, gefolgt von einer Sitzung der US-Notenbank am 21. September. "Es scheint, dass die nächste Zinserhöhung um 75 Basispunkte im September eine Verlangsamung nach sich ziehen wird", sagte Sean Darby, weltweiter Strategie-Chef bei Jefferies in Hongkong.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 140,55 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,9370 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9775 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 0,9952 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9729 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,6 Prozent auf 1,1582 Dollar.

