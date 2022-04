08:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,13 Prozent höher. Alle 20 SMI-Titel befinden sich im Plus. Den deutlichsten Gewinn verzeichnen die Aktien von Richemont (+0,9 Prozent). Alle anderen Titel legen in einer engen Spanne von 0,08 bis 0,14 Prozent zu.

Der breite Markt gewinnt 0,11 Prozent. Die Aktien von AMS Osram gewinnen vorbörslich 1,8 Prozent. Der Sensorenhersteller peilt mittelfristig nach wie vor eine bereinigte EBIT-Marge von 20 Prozent oder mehr an. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag im Vorfeld eines Investorentages mit.

07:55

Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen ihre Aufschläge vom Wochenstart ausgebaut. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,75 US-Dollar. Das waren 1,22 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,18 Dollar auf 104,46 Dollar.

Getrieben werden die Rohölpreise seit Wochenbeginn durch die Aussicht auf neue Sanktionen des Westens gegen Russland. Hintergrund sind schockierende Gräueltaten in der Ukraine, die der russischen Armee zugeschrieben werden. Russland weist die Anschuldigungen von sich und beschuldigt seinerseits die Ukraine einer Inszenierung.

Russland ist einer der grössten Ölproduzenten der Welt. Die USA und Grossbritannien haben bereits scharfe Energiesanktionen gegen das Land verhängt. Die Europäische Union (EU) tut sich angesichts der grossen Abhängigkeit von russischen Energieimporten deutlich schwerer, eine gemeinsame Linie zu finden. Insbesondere die deutsche Regierung spricht sich bisher gegen einen Einfuhrstopp von russischer Energie aus.

06:20

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,06 Prozent tiefer.

05:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,1 Prozent tiefer bei 27'717 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,4 Prozent und liegt bei 1947 Punkten.

Die Märkte auf dem chinesischen Festland und in Hongkong waren am Dienstag wegen eines Feiertags geschlossen. Schanghai wurde in der vergangenen Woche in zwei Phasen abgeriegelt, um den bisher grössten COVID-19-Ausbruch in der Stadt einzudämmen.

05:25

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 122,56 Yen und legte 0,4 Prozent auf 6,3625 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9260 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0967 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0156 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3112 Dollar.

00:00

Die Anleger an der Wall Street sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 0,3 Prozent höher auf 34'921 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,9 Prozent auf 14'532 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4582 Punkte zu.

Für kräftigen Rückenwind sorgte Tesla-Chef Elon Musk bei Twitter mit der Mitteilung, er sei Grossaktionär bei dem Kurznachrichtendienst geworden. Twitter-Aktien schossen um mehr als 27 Prozent nach oben. Im Sog legten auch die Papiere von Snapchat-Eigner Snap sowie von Facebook-Mutterkonzern Meta bis zu 5,2 Prozent zu.

Musk besitzt nun einen Anteil von 9,2 Prozent an Twitter, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht. Damit könnte der laut Forbes reichste Mann der Welt, dem auf Twitter mehr als 80 Millionen Menschen folgen, das grösste Aktienpaket aller Investoren besitzen. Erst kürzlich hatte Musk in einem Tweet erklärt, er denke "ernsthaft" darüber nach, eine neue Internet-Plattform zu gründen.

Gefragt waren auch in den USA notierte chinesische Unternehmen. Die Aktien des Videostreaminganbieters Bilibili sowie des Fahrdiensvermittlers Didi Global stiegen bis zu 16,5 Prozent. Internethändler Alibaba, JD.com und Pinduoduo kletterten um bis zu 15,5 Prozent.

Eine Erklärung der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde hatte am Wochenende die Befürchtungen der Anleger zerstreut, chinesische Firmen könnten gezwungen sein, ihre Börsennotierung in den Vereinigten Staaten aufzugeben. Die Aufseher schlugen vor, die Vertraulichkeitsregeln zu überarbeiten und damit ein Hindernis beim Einblick der US-Behörden in die Bilanzen zu beseitigen. Dies hatte bereits in Hongkong den Hang-Seng-Index um zwei Prozent nach oben getrieben.

Aktien von Starbucks gaben 3,7 Prozent nach, nachdem Konzernchef Howard Schultz die Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms ankündigt hatte.

