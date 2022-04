08:20

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,03 Prozent tiefer. Einziger Gewinner sind die Aktien von Swiss Re (+0,6 Prozent). Der Rückversicherer will profitabel wachsen und gepaart mit striktem Kostenmanagement die Ertragskraft steigern. Alle anderen Titel verlieren in einer engen Spanne von 0,04 bis 0,09 Prozent.

Der breite Markt verliert vorbörslich 0,04 Prozent. Den deutlichsten Verlust verzeichnen die Papiere von Adecco (-1,1 Prozent). Entgegen dem Markttrend stehen die Aktien von Vontobel 1,0 Prozent höher. Die Banken-Gruppe ist gut in das neue Jahr gestartet. Der Ertrag habe sich in den ersten drei Monaten auf einem hohen Niveau entwickelt. Julius Bär (+1,4 Prozent) profitiert hingegen von einer Rating-Aufstufung.

+++

07:45

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter an der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0913 Dollar und damit ein wenig mehr als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken setzt der Euro den Erholungstrend fort und notiert aktuell bei 1,0180 nach 1,0169 Franken am Vorabend. Derweil kostet ein Dollar mit 0,9329 Franken gleich viel wie am Mittwochabend.

Im Tagesverlauf dürften die Marktteilnehmer Produktionsdaten aus der Industrie in Deutschland und Umsatzzahlen vom Einzelhandel der Eurozone in den Blick nehmen. In den USA wird mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt erwartet. Ausserdem äussern sich einige Zentralbanker zur Geldpolitik.

Am Vorabend hatte das Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank deren Neigung zu einer raschen geldpolitischen Straffung bestätigt. Hintergrund ist die sehr hohe und voraussichtlich weiter steigende Inflation.

+++

07:30

Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen neuer Sanktionen des Westens gegen Russland hatte den deutschen Leitindex zur Wochenmitte um 1,9 Prozent auf 14.152 Punkte gedrückt.

Auch die Aussicht auf schnell steigende Zinsen in den USA zur Bekämpfung der Inflation vergraulte die Anleger. Aus den am Mittwochabend veröffentlichten Protokollen der Fed-Sitzung vom 16. März geht hervor, dass die US-Notenbank kräftig an der Zinsschraube drehen und ihre Bilanz wohl schon im Mai eindampfen wird. Die Wall Street schloss im Minus.

Nach den Protokollen der Federal Reserve richten die Investoren den Fokus erneut auf mögliche weitere Schritte des Westens als Reaktion auf mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine. Die USA hatten ein Sanktionspaket verhängt, das vor allem auf russische Banken abzielt, aber auch die beiden erwachsenen Töchter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ins Visier nimmt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte neben einem Importstopp von Kohle auch ein Ölembargo angedroht. Damit befinde sich Deutschlands Wirtschaft im Würgegriff von immer mehr Sanktionen gegen Russland, die alle Hoffnungs- und Wachstumsszenarien nach der Corona-Pandemie zunichtemachten, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets.

+++Ukraine-Update+++ - Ukraine-Liveticker: US-Regierung setzt Putins Töchter auf Sanktionsliste - 45 Millionen Menschen droht Hungersnot - Ukrainischer Präsident Selenskyj: Verzögerung bei Entscheidung zu Ölembargo kostet Menschenleben https://t.co/UCKQnPERpm — cash (@cashch) April 7, 2022

+++

06:25

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,19 Prozent tiefer.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,8 Prozent tiefer bei 26'847 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 1,8 Prozent und lag bei 1889 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,0 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 1,2 Prozent.

Die Angst vor schnell steigenden Zinsen in den USA im Kampf gegen die Inflation sorgte an den asiatischen Märkten insgesamt für fallende Kurse. Langsam würden die Börsen die veränderte Grundhaltung in den USA verstehen, sagten Marktstrategen.

Geldpolitik - US-Notenbank bereitet sich auf Eindampfen der Bilanz und aggressive Zinsschritte vor https://t.co/8Uuhu8JmB7 pic.twitter.com/ikdkio2Jes — cash (@cashch) April 6, 2022

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 123,67 Yen und stagnierte bei 6,3608 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9326 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0904 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0171 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3075 Dollar.

+++

00:00

Die Furcht vor steigenden Zinsen und damit einhergehende Rezessionssorgen haben am Mittwoch einmal mehr die konjunktursensiblen US-Tech-Werte stark belastet. "Das Zinsgespenst treibt auf dem Börsenparkett dies- und jenseits des Atlantiks sein Unwesen. Eine der entscheidenden Fragen für Börsianer bleibt, wie stark die US-Notenbank in diesem Jahr an den Zinsschrauben drehen wird", schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research. Höhere Zinsen lassen insbesondere bei den stark wachstumsorientierten Technologieunternehmen die Finanzierungskosten steigen.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,17 Prozent auf 14'498,89 Punkte abwärts, nachdem er bereits am Dienstag mehr als 2 Prozent eingebüsst hatte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Mittwoch um 0,42 Prozent auf 34 496,51 Punkte nach. Der breiter aufgestellte S&P 500 verlor 0,97 Prozent auf 4481,15 Punkte.

Zur Wochenmitte stand die Geldpolitik im Fokus. Die Notenbank Fed signalisiert eine zügige Rückführung ihrer während der Corona-Pandemie massiv ausgeweiteten Bilanzsumme. Man wolle monatlich Anleihen im Wert von bis zu 95 Milliarden US-Dollar auslaufen lassen, ohne neue nachzukaufen, hiess es in dem Protokoll zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses FOMC. Eine Entscheidung soll auf der kommenden Sitzung Anfang Mai getroffen werden. Begründet wird diese Straffung der Geldpolitik mit der zuletzt sehr hohen Inflation.

Auf der letzten Sitzung sprachen sich zudem viele Mitglieder sogar für eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte aus, wie aus dem Protokoll hervorgeht. Man entschied sich angesichts des Ukraine-Kriegs aber für einen kleinen Zinsschritt. Allerdings gehen viele Mitglieder davon aus, dass auf den künftigen Sitzungen bei einem anhaltend hohen Inflationsdruck auch ein oder mehrere grosse Zinsschritte notwendig werden könnten.

Die designierte Fed-Vizechefin Lael Brainard hatte sich bereits am Vortag zu der Thematik geäussert. Sie plädiert für einen raschen Beginn der Bilanzverringerung schon im Mai. Die hohen Erwartungen an die Fed haben die Kapitalmarktzinsen in den vergangenen Monaten in die Höhe getrieben.

Daneben behielten die Anleger die mit dem Ukraine-Russland-Konflikt einhergehenden geopolitischen Risiken und wirtschaftlichen Folgen im Blick. Wegen der Kriegsgräuel in der Ukraine erhöht der Westen den Druck auf Russland. Die USA verhängten neue Sanktionen gegen Russland. Diese Strafmassnahmen richten sich unter anderem gegen zwei grosse Banken des Landes.

Unter den Einzelwerten knickte die Aktien von Tesla um mehr als vier Prozent ein. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet hatte, soll das Werk des Elektroauto-Pioniers in Shanghai wegen der Corona-Abriegelung der chinesischen Millionenmetropole mindestens zwölf Tage geschlossen bleiben.

Buying Spirit Airlines would give JetBlue a "stealth asset" it desperately needs: orders for more planes https://t.co/DuPxun2e7F — Bloomberg Markets (@markets) April 7, 2022

Die Papiere von Jetblue Airways reagierten mit einem Minus von 8,7 Prozent auf ein milliardenschweres Kaufgebot der US-Fluggesellschaft für die Konkurrentin Spirit Airlines . Spirit bestätigte einen Bericht der "New York Times" vom Vortag, wonach sich das Gebot auf 33 Dollar je Aktie beläuft. Die Aktien von Jetblue Airways hatten bereits am Dienstag deutlich unter dem Bericht über ein Interesse an Spirit Airlines gelitten. Deren Papiere waren um gut 22 Prozent in die Höhe geschnellt und fielen nun um mehr als zwei Prozent auf 26,28 Dollar.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)