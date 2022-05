09:25

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich fester. Die Vorgaben aus den USA sind am Berichtstag zwar durchzogen. Sowohl die schwache Nasdaq als auch der breite S&P 500 hätten aber klar über ihren Tiefstständen geschlossen, was den Börsen in Europa zumindest zum Handelsstart Auftrieb geben könnte, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets.

Der Fokus der Investoren richtet sich nun auf das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der amerikanischen Notenbank, welches nach dem hiesigen Börsenschluss veröffentlicht wird und weitere Aufschlüsse über den künftigen Kurs des Fed geben sollte.

Trotz des Erholungsversuchs des SMI der vergangenen zwei Tage dürfte an den Finanzmärkten weiterhin Vorsicht Trumpf sein. So bekräftigt etwa die Bank Mirabaud in ihrem neuesten Marktkommentar ihre mit Blick auf die globalen Aktien untergewichtete Positionierung mit der Tendenz hin zu defensiven Werten. Die Investoren befürchteten, dass die US-Notenbank es nicht schaffen werde, die Inflation einzudämmen, ohne eine Rezession auszulösen, heisst es dazu. Und die Änderungen der Gewinnprognosen der Unternehmen erfolgten derzeit meist nach unten, vor allem wegen der Belastungen durch die hohen Rohstoffpreise.

Nach den ersten 20 Handelsminuten notiert der SMI um 0,5 Prozent bei 11'543 Punkten höher.

Kursrelevante Nachrichten zu den Blue Chips gibt es am Mittwoch kaum. An der Spitze des Index stehen Swiss Life (+1,4 Prozent) und UBS (+1,3 Prozent). Für Richemont (unv.) haben zwar sowohl Barclays als auch Julius Bär die Kursziele gesenkt, beide Institute haben aber gleichzeitig ihre Empfehlungen "Overweight" bzw. "Buy" bekräftigt.

Im breiten Markt fallen Stadler Rail (+1,3 Prozent) positiv auf, nachdem das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde des Konkurrenten Alstom gegen einen Grossauftrag der SBB abgewiesen hat. Deutlich nach unten geht es dagegen für Ypsomed (-3 Prozent) nach Zahlen und der Ankündigung einer Kapitalerhöhung.

09:05

Der SMI steigt um 0,6 Prozent auf 11'554 Punkte.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,6 Prozent höher bei 11'550 Punkten.

An der Spitze des Index stehen vorbörslich die UBS (+1,2 Prozent) und Richemont (+1 Prozent).

Stadler Rail (+1,5 Prozent) hat vor Gericht gegen Alstom gewonnen. Ypsomed (-4,9 Prozent) sind nach Zahlen tiefergestellt.

07:50

Ein trüber Ausblick des Betreibers des US-Messenger-Dienstes Snapchat hat die Aktienanleger am Dienstag schockiert und die Börsenerholung vom Wochenanfang abgewürgt. Anleger warten am Mittwoch vor allem auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle der vergangenen Mai-Sitzung am Abend (MESZ).

Notenbankchef Jerome Powell hatte die US-Bevölkerung zuletzt gewarnt, dass es "auch einige Schmerzen mit sich bringen wird, die Inflation auf zwei Prozent zu senken." Die Währungshüter beschlossen Anfang des Monats einstimmig eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt auf die neue Zins-Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent - der grösste Zinssprung seit 22 Jahren. Sie signalisierten, weitere kräftige Schritte nach oben folgen zu lassen.

An den Kapitalmärkten rückt zudem das Thema Russlands Zahlungsfähigkeit wieder in den Blickpunkt. Am Mittwoch läuft eine Ausnahmeregelung der USA aus, die es Russland erlaubt, im Ausland eingefrorene Devisenreserven zur Bedienung von Anleihen zu nutzen.

06:05

Der SMI steht laut der IG Bank im vorbörslichen Geschäft um 0,5 Prozent höher.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,1 Prozent bei 26'780 Punkten höher.

Die Börsen in Asien starten am Mittwoch durchwachsen in den Handel. Die Anleger sind besorgt über die Konjunkturabschwächung: Die Gewinnspannen der Unternehmen sind wegen Lieferkettenengpässen und steigender Kosten unter Druck geraten und die steigende Inflation zwingt die Verbraucher, ihre privaten Ausgaben zu kürzen.

"Das Problem der Fed ist derzeit, dass viele schwache Indikatoren und Umfragen auf eine Verlangsamung hindeuten", sagte Steve Englander von der Standard Chartered Bank. "Zwar deuten die harten Daten zu Aktivität und Inflation nicht auf eine bevorstehende Verlangsamung hin, doch ist es schwer, zu ignorieren, an dem an nur einem Tag der S&P-Dienstleistungs-PMI, die Verkäufe neuer Häuser und der Richmond-Fed-Index alle unter den niedrigsten Erwartungen liegen."

05:05

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

5:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 127,02 Yen und legte 0,3 Prozent auf 6,6706 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9622 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0703 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0302 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2521 Dollar.

01:50

Der Betreiber des US-Messenger-Dienstes Snapchat hat Aktienanleger mit einem trüben Ausblick schockiert und die Börsen in New York auf Talfahrt geschickt. Snap-Aktien stürzten gut 43 Prozent ab und damit so stark wie noch nie.

Der Nasdaq-Index fiel um 2,3 Prozent auf 11'264 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 3941 Zähler. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte drehte gegen Handelsschluss noch in den positiven Bereich. Er legte 0,15 Prozent zu auf 31.929 Stellen zu.

