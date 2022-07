07:00 Neue Kursziele und Ratings bei Scheizer Aktien: Zurich: JPMorgan senkt von 555 auf 550 Franken - "Overweight"

Holcim: Credit Suisse senkt von 58 auf 53 Franken - "Outperform"

Lonza: UBS senkt von 790 auf 715 Franken - "Buy"

Sika: UBS senkt von 315 auf 240 Franken - "Neutral"

Givaudan: UBS senkt von 3850 auf 3250 Franken - von "Neutral" auf "Sell"

Clariant: UBS senkt von 19 auf 16 Franken - von "Neutral" auf "Sell"

Schindler: UBS senkt von 300 auf 275 Franken - "Buy"

Glencore: Goldman Sachs senkt von 7,45 auf 6 Pfund - "Buy"

Temenos: Morgan Stanley senkt von 95 auf 86 Franken - "Underweight"

Dufry: RBC nimmt Aktie in SMID-Top-Ten auf

Julius Bär berechnet den SMI eine Stunde vor dem Handelsstart um 0,4 Prozent bei 11'024 Punkten tiefer.

Vor dem Hintergrund von Rezessionsängsten stehen alle 20 Titel tiefer. Am deutlichsten im Minus sind die Banken Credit Suisse (-2 Prozent) und UBS (-1 Prozent).

Am breiten Markt stehen Comet (+3,1 Prozent) und Inficon (+2,1 Prozent) heraus. Die brachenverwandte VAT (+5,1 Prozent) hat am Mittwoch sehr gute Zahlen vorgelegt. Dufry (+1,1 Prozent) sind ebenfalls im Plus.

Swatch (-0,4 Prozent) folgen nach der Zahlenvorlage zum ersten Halbjahr dem Markttrend.

Die Ölpreise sind am Donnerstag mit geringen Ausschlägen in den Handel gestartet und stabilisieren sich damit nach den deutlichen Verlusten am Dienstag weiter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 100,05 US-Dollar und damit 0,48 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 96,58 Dollar. Damit kosten die beiden Ölsorten deutlich weniger als noch Mitte Juni, also ein Fass der Sorte Brent noch rund 125 Dollar gekostet hatte.

Alleine am Dienstag hatten die Ölpreise noch bis zu acht Prozent nachgegeben. Ausschlaggebend war die Furcht vor einem Konjunktureinbruch infolge einer drohenden Energiekrise in Europa.

Auf das bereiten sich die Märkte heute vor:

Ein weiterer Inflationsschub in den USA hat die Sorgen der Anleger vor höheren Zinsen und einer kollabierenden Wirtschaft geschürt. Im Zuge dessen war der Kurs des Euro erstmals seit 2002 unter einen Dollar gefallen. Daneben hatte die US-Notenbank Fed in ihrem Konjunkturbericht (Beige Book) von einem mässigen Wirtschaftswachstum im Zeitraum Mitte Mai bis Mitte Juli berichtet.

Daher werden Investoren die anstehenden Firmenbilanzen auf eventuelle Rezessionssignale abklopfen. Traditionell läuten die Banken JPMorgan und Morgan Stanley, die im Tagesverlauf ihre Bücher öffnen, die US-Bilanzsaison ein.

Der SMI notiert bei der IG vor dem Börsenhandel um 0,15 Prozent höher.

Die Anleger in Asien lassen sich am Donnerstag nicht von dem Rezessionsgespenst vom Einstieg in die Märkte verschrecken. Jüngste US-Daten zeigten, dass die steigende Kosten für Kraftstoff, Lebensmittel und Mieten den Verbraucherpreisindex (CPI) im vergangenen Monat um 9,1 Prozent ansteigen liessen.

Dies schürte bei Analysten die Befürchtung, die US-Notenbank könnte bei ihrer Sitzung im kommenden Monat die Zinsen um satte 100 anstatt der erwarteten 75 Basispunkte anheben. "Der besorgniserregende Aspekt bei den CPI-Daten war die Breite des Anstiegs", sagte Shane Oliver von AMP. Fast 90 Prozent der CPI-Preiskomponenten verzeichneten einen Anstieg von mehr als drei Prozent. "Ich persönlich glaube, dass die Fed bei 75 bleiben wird - was immer noch hoch ist - wenn sie auf 100 geht, sieht es aus, als ob sie in Panik verfallen würde.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26'667 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,4 Prozent auf 137,97 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,7240 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9809 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0039 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9848 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,1882 Dollar.

Der Euro rutschte unter die Parität und kostete zeitweise nur noch 0,9997 Dollar. Der im Vergleich zu den USA zögerliche geldpolitische Kurs in Europa bedeutet für die europäische Gemeinschaftswährung Gegenwind, denn die Europäische Zentralbank (EZB) hat trotz der durch den Ukraine-Krieg eingetrübten Konjunkturaussichten erst für Juli eine erste Anhebung des Einlagensatzes angedeutet.

Die EZB werde ihren Zinserhöhungsrückstand gegenüber der Fed nicht aufholen können, wodurch der Euro weiter belastet werde, prognostizierte Mabrouk Chetouane, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Natixis.

Auch insgesamt bleiben die Aussichten für den Euro trübe. Börsianer treibt beispielsweise die Furcht vor einem möglichen kompletten Gaslieferstopp Russlands um. Sollte es dazu kommen, stehe die deutsche Wirtschaft vor dem Kollaps, warnte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Mittwoch seine jüngsten Verluste ausgeweitet. Die Rezessionssorgen hatten zugenommen, nachdem das Arbeitsministerium überraschend hohe Verbraucherpreise für Juni gemeldet hatte. Die Entwicklung spricht zwar für weitere deutliche Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Teuerung. Selbst ein Zinsschritt um einen Prozentpunkt wie zur Wochenmitte von der Notenbank Kanadas unternommen erscheint derzeit möglich. An der grundsätzlichen Erwartung, dass die Fed ihren begonnenen Kurs zügig und entschlossen fortsetzen dürfte, änderten die Zahlen aber nichts Wesentliches.

Vor diesem Hintergrund konnte der Aktienmarkt die Inflationszahlen insgesamt relativ gut verkraften. So fiel der Dow am Ende nur um 0,67 Prozent auf 30 772,79 Punkte, nachdem er im frühen Handel noch rund 1,5 Prozent eingebüsst hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es nach kurzen Ausflügen in die Gewinnzone letztlich um 0,45 Prozent auf 3801,78 Zähler nach unten. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,14 Prozent auf 11 728,53 Punkte.

Die Verbraucherpreise stiegen im Juni auf Jahressicht um 9,1 Prozent. Es ist der höchste Wert seit über 40 Jahren. Damit verstärkt sich der Druck auf die Fed, die Leitzinsen kräftig anzuheben. Höhere Zinsen aber verteuern Verbraucherkredite sowie Investitionen von Unternehmen und können so die wirtschaftlichen Aktivitäten erheblich dämpfen.

"Die Juni-Daten zu den Verbraucherpreisen haben die Inflationssorgen der Fed nicht gemindert", schrieb Johannes Mayr, Chefvolkswirt beim Vermögensverwalter Eyb & Wallwit. Zudem stiegen die Rezessionssorgen am Markt. Denn der Druck auf die Konjunktur habe bereits deutlich zugenommen und werde sich - getrieben durch die erheblichen Kaufkraftverluste und die bereits deutliche Straffung der Finanzierungskonditionen - weiter verstärken.

Mit Blick auf die Einzelwerte gerieten die am Vortag noch sehr starken Aktien von Fluggesellschaften deutlich unter Druck. Anleger reagierten verärgert darauf, dass Delta Air Lines im zweiten Quartal beim Ergebnis schlechter abgeschnitten hatte als erwartet und auch für den Rest des Jahres mit hohen operativen Kosten rechnet. Denn am Dienstag hatte American Airlines mit robusten Geschäftszahlen für gute Laune im Sektor gesorgt. Nun sackten die Papiere von Delta Air Lines unter den schwächsten Werten im S&P 500 um 4,5 Prozent ab. Die Anteilscheine von American Airlines büssten einen Teil ihrer Vortagesgewinne ein und fielen um 3,1 Prozent.

Twitter fordert von Tech-Milliardär Elon Musk vor Gericht, die vereinbarte Übernahme des Online-Dienstes umzusetzen. Dafür reichte das Unternehmen eine Klage im Bundesstaat Delaware ein. Das zuständige Gericht kann den Vollzug einer Übernahme anordnen, was Twitter auch ausdrücklich fordert. Die Aktien stiegen um fast acht Prozent.

Unter den weiteren Tech-Werten legten die Papiere von Netflix um gut ein Prozent zu. Das Unternehmen hatte sich für die zukünftige Version des Streamingdienstes mit Werbeanzeigen für Microsoft als Technologie-Partner entschieden. Netflix hatte im April angesichts sinkender Kundenzahlen angekündigt, eine günstigere Variante mit Werbung zu entwickeln. Microsoft verloren 0,4 Prozent.

