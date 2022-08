07:45

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist auf 2,99 Prozent und damit ein Basispunkt von 3 Prozent entfernt geklettert. Grundlage sind Einschätzungen des Bondmarktes, dass in der US-Notenbank Fed wieder vermehrt die Falken den Ton angeben werden. Zuletzt notierte die Rendite von US-Treasuries am 21. Juli über 3 Prozent.

US-Notenbankchef Jerome Powell dürfte bei seiner Rede am Notenbankertreffen in Jackson Hole im amerikanischen Bundesstaat Wyoming bekräftigen, dass die Fed die Zinsen weiter anheben wird. Dies, auch wenn es Anzeichen gibt, dass die Inflation sich abschwächen könnte.

+++

06:05

Gemäss vorbörslichen Handelsindikationen der IG Bank bewegt sich der SMI um 0,1 Prozent nach oben.

Der SMI verlor am Freitag 0,1 Prozent auf 11'157 Punkte. Im Wochenverlauf erreichte das Börsenbarometer damit ein Plus von 0,2 Prozent.

+++

06:00

Die asiatischen Aktienmärkte starten am Montag durchwachsen in die neue Woche. Die Anleger fürchten, dass die meisten Zentralbanken die Zinssätze ungeachtet der Wachstumsrisiken weiter anheben werden und blicken erwartungsvoll auf die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, Ende der Woche in Jackson Hole.

Cramer: 3 things need to happen to keep the Fed on a slow course to raise rates https://t.co/kL8F5HBPwc — CNBC (@CNBC) August 21, 2022

"Wir erwarten eine erneute Bestätigung, dass eine weitere Straffung notwendig ist und dass es noch viel zu tun gibt, um die Inflation zu bekämpfen, aber keine ausdrückliche Verpflichtung zu einer spezifischen Zinserhöhung im September", sagte Jan Nevruzi, Analyst bei NatWest Markets. "Für die Märkte könnte das aber zu unbefriedigend sein."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 0,4 Prozent bei 28'808 Punkten tiefer.

+++

05:30

Eine Ausnahme vom Straffungstrend ist China. Die Zentralbank senkte am Montag die Leitzinsen, um die sich abschwächende Wirtschaft und den angespannten Immobiliensektor zu stützen. Die Börse in Shanghai lag daher 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

+++

05:25

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 137,22 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,8230 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9586 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0041 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9628 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,1834 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)