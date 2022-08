07:20

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher in den Handel starten. Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent auf 12'893 Punkte nachgegeben.

Anleger verunsicherte die Aussicht auf kräftige Zinserhöhungen und eine drohende Rezession, nachdem der Chef der US-Notenbank Jerome Powell die Finanzmärkte auf einen langen Kampf gegen die Inflation eingestimmt hatte. Unabhängig davon bleibe für den Deutschen Aktienindex aber die Energiekrise in der Europäischen Union und in Großbritannien die bestimmenden Faktoren, sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Brokerhaus CMC Markets. Im Blick haben Anleger die Inflationsdaten für August, die weiter von sehr hohen Energiekosten geprägt sein dürften. Der starke Preisauftrieb in Deutschland hatte im Juli mit einer Inflationsrate von 7,5 Prozent den zweiten Monat in Folge etwas nachgelassen - auch befördert durch Entlastungsschritte der Regierung wie Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket, die im September auslaufen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,17 Prozent höher.

Die Nervosität der Anleger steigt wieder. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Dienstag in einer grossen Schwankungsbreite von 1,01 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 110 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10'896,74 Punkten. Der VSMI ist am Montag um 5,4 Prozent auf 19,22 Punkte gestiegen. Dies entspricht dem höchsten VSMI-Schlusskurs der vergangenen 4 Wochen.

Die weltweiten Finanzmärkte umtreiben nach wie vor Zinssorgen, nachdem US- Notenbankchef Jerome Powell in seiner Rede vom Freitag am Notenbanktreffen in Jackson Hole unterstrichen hatte, dass er die im Land grassierende Inflation vehement bekämpfen will und dies ein längerer Weg werden dürfte. Nach den starken Abgaben vom Freitag büsste die Wall Street am Montag zum Wochenauftakt weiter an Terrain ein.

Wie gross der nächste Zinsschritt der Fed im September ausfallen wird, hängt von weiteren Konjunkturdaten ab. Im Fokus der Geldhüter steht gegen Ende der Woche der Arbeitsmarktbericht für August. Am Dienstagnachmittag stehen die etwas weniger beachteten Angaben zu den Häuserpreisen und zum Konsumentenvertrauen zur Publikation an. Preisdaten werden aus Europa erwartet, wo die EZB im Zinserhöhungszyklus angesichts des raschen Vorgehens in den USA in Zugzwang geraten dürfte.

In der Schweiz wird am Dienstag die Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) das monatliche Konjunkturbarometer und das Bundesamt für Statistik die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung fürs Jahr 2021 vorlegen. Was die Bilanzsaison angeht, werden in dieser Woche einige Nachzügler die Halbjahreszahlen vorlegen. Am Dienstag zählen die Verlagsgruppe TX Group, der Vermögensverwalter Partners Group oder der Zweiradhersteller Pierer Mobility dazu. Partners Group etwa hatte bereits Mitte Juli Eckdaten veröffentlicht.

Am Dienstag lädt der Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall- Industrie Swissmem darüber hinaus zur Halbjahresmedienkonferenz, wo das aktuelle Marktumfeld indem sich die Industrieunternehmen bewegen diskutiert wird. Vor allem der drohende Strom- und Gasmangel bereitet Sorgen. Zudem veröffentlicht die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) das alljährliche "Bankenbarometer".

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1 Prozent höher bei 28'163 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1,2 Prozent und liegt bei 1967 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,7 Prozent.

Die Märkte in Asien können sich am Dienstag vor wichtigen US-Arbeitsmaktdaten auf keine gemeinsame Richtung einigen. Die Anleger warten auf den in dieser Woche erscheinenden US-Arbeitsmarktbericht, um beurteilen zu können, ob die weltweit eingepreisten Zinserhöhungen gerechtfertigt sind. "Die Märkte werden sich zumindest in den nächsten Wochen auf die wahrscheinlichen Maßnahmen der (US-Notenbank) Fed konzentrieren", sagte Manishi Raychaudhuri von BNP Paribas. "Zunächst gab es Gerüchte über eine mögliche Zinssenkung durch die Fed, vielleicht in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 oder so, aber das ist jetzt irgendwie in Vergessenheit geraten."

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 138,57 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,9173 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9678 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 0,9991 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9672 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,1691 Dollar.

An der Wall Street haben die wichtigsten Indizes ihre jüngste Talfahrt gebremst. An den Finanzmärkten dominieren aber nach wie vor Sorgen bezüglich weiter deutlich steigender Leitzinsen in den USA und auch in Europa, die die Wirtschaft belasten könnten. Höhere Zinsen verringern zudem die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren.

Der Leitindex Dow Jones Industrial machte einen Teil seiner anfänglichen Verluste wett und schloss 0,6 Prozent tiefer bei 32'098,99 Punkten, nachdem er zum Wochenschluss um rund 3 Prozent abgesackt war. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,7 Prozent auf 4030,61 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,0 Prozent auf 12'484,32 Zähler. Er war am Freitag um mehr als 4 Prozent eingebrochen.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte Ende vergangener Woche die hohe Priorität der Inflationsbekämpfung unterstrichen und klargestellt, dass die Federal Reserve ihren Kampf gegen die stark steigenden Preise auch unter Inkaufnahme wirtschaftlicher Folgeschäden fortsetzen werde. Denn eine dauerhaft hohe Inflation kann der Wirtschaft eines Landes langfristig grossen Schaden zufügen, weshalb Notenbanker mittlerweile kurzfristige Bremsspuren durch höhere Leitzinsen in Kauf nehmen. Markterwartungen, wonach die Fed wegen konjunktureller Probleme im kommenden Jahr wieder an Zinssenkungen denken könnte, erteilte Powell damit faktisch eine Absage.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) steuert auf eine erneut deutliche Zinserhöhung zu. Eine Anhebung wie nach der jüngsten Zinssitzung im Juli, als der Leitzins um 0,5 Prozentpunkte stieg, dürfte nach Bemerkungen ranghoher EZB-Vertreter vom Wochenende quasi ausgemachte Sache sein. Selbst ein Schritt von 0,75 Punkte, wie zuletzt von der Fed gleich mehrfach vorgenommen, erscheint nicht undenkbar.

In New York schnellten die Anteilsscheine von Pinduoduo um 14,7 Prozent in die Höhe und waren damit der mit Abstand beste Wert im Nasdaq 100. Die chinesische E-Commerce-Plattform habe sehr starke Quartalszahlen präsentiert, schrieben die Analysten der Bank Citigroup.

Ölwerte profitierten von dem deutlichen Anstieg der Ölpreise. So stiegen Chevron im Dow um 0,8 Prozent. Die Aktien von Exxon Mobil und von ConocoPhillips gewannen 2,3 beziehungsweise 1,2 Prozent.

Gestützt wurden die Ölpreise durch die Unsicherheit im Irak. Anhänger des einflussreichen Schiitenführers Muktada al-Sadr erstürmten den Regierungspalast in Bagdad. Damit spitzt sich die politische Krise in dem Land weiter zu, nachdem Demonstranten vor einem Monat bereits in das Parlamentsgebäude eingedrungen waren. Auch rund zehn Monate nach der Parlamentswahl können sich die Parteien weder auf einen Präsidenten noch einen Regierungschef einigen, während das Land unter einer Wirtschaftskrise, Inflation und Korruption ächzt. Der Irak ist ein wichtiges Ölförderland.

Unter den schwächsten Werten im S&P 500 sackten die Anteilsscheine des Pharmakonzerns Bristol-Myers Squibb um mehr als sechs Prozent ab. Studiendaten zu dem Medikament Milvexian gegen Schlaganfälle konnten nicht überzeugen.

(Bloomberg/Reuters/AWP/cash)