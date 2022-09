05:50

Gemäss der IG Bank tendiert der SMI ausserhalb des Börsenhandels negativ. Eine vorbörsliche Indikation sieht den Index um 0,6 Prozent tiefer.

+++

05:45

Die Rezessionsangst und die Sorgen vor aggressiven Zinserhöhungen lassen auch am Donnerstag die Anleger in Asien nicht los. "Der August war ein furchtbarer Monat für Anleger mit Aktienfonds, die mit einem Portfolio aus Aktien und Anleihen keine Diversifizierungsgewinne erzielen konnten", schrieb Rodrigo Catril von der National Australia Bank (NAB), in einer Mitteilung. "Am Monatsende gab es keine Überraschungen, sondern eher eine Fortsetzung der Hauptthemen, die im August mit einem weiteren Anstieg der Renditen für globale Kernanleihen und schwächeren Aktien zu beobachten waren. In diesem Monat wird erwartet, dass sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Kreditkosten deutlich anheben werden.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 1,5 Prozent bei 27'673 Punkten tiefer.

Gold fell to a six-week low on expectations the Federal Reserve and other central banks will keep raising interest rates to curb inflation https://t.co/GxEnEYCRGz — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 1, 2022

+++

04:45

Die Börse in Shanghai atmete nach der Ankündigung weiterer politischer Maßnahmen im September zur Ankurbelung der schleppenden Wirtschaft auf und lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

+++

04:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,4 Prozent auf 139,46 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,9006 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9796 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0025 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9823 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,1583 Dollar.

+++

22:45

Die US-Börsen sind am Mittwoch im Abwärtssog geblieben. Für den Monat August ergibt sich damit ein tristes Bild, nachdem der Juli sehr stark verlaufen war. Die Anleger befürchten seit einigen Tagen vor allem, dass ein striktes geldpolitisches Handeln der US-Notenbank zu einer Rezession führen könnte.

Unter den Einzelwerten standen vor allem Unternehmensnachrichten im Blick. So brachen die Aktien von Bed Bath & Beyond um gut 21 Prozent ein. Der angeschlagene Bäder- und Wohnraumausstatter hatte umfangreiche Massnahmen angekündigt, um wieder in die Gänge zu kommen, sein Wachstum und die Ertragskraft zu steigern und die Bilanz sowie den freien Barmittelzufluss zu verbessern. So wolle er von Zeit zu Zeit eigene Aktien verkaufen, um seine Schulden zu begleichen. Zudem sollen Arbeitsplätze abgebaut und ertragsschwache Markengeschäfte geschlossen werden.

Bei der Foto-App Snapchat lässt das Wachstum weiter nach, und die Betreiberfirma Snap reagiert nun mit Stellenabbau. Rund 20 Prozent der über 6000 Jobs bei dem Unternehmen sollen gestrichen werden. Die Sparmassnahmen von Snap kamen am Markt gut an: Die Aktien schnellten um 8,7 Prozent in die Höhe. Im Kielwasser dessen griffen die Anleger auch bei den Papieren der Branchenkollegen Pinterest und Meta Platforms zu, die um 4,9 beziehungsweise 3,7 Prozent anzogen. Die Anteilsscheine der Facebook-Mutter setzten sich damit auch an die Spitze des S&P 500.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)