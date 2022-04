05:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,6 Prozent höher bei 26'549 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1 Prozent und liegt bei 1879 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,8 Prozent.

"Die Frage ist, ob dies am Ende ausschlaggebend für einen dauerhaften Umschwung in einer ansonsten angespannten globalen Situation ist", sagte Vishnu Varathan, Leiter der Wirtschaftsabteilung der Mizuho Bank in Singapur. Die Volatilität sei angesichts der anhaltenden Ungewissheit durch den Krieg in der Ukraine nach wie vor hoch.

+++

Börse - ETF werden immer beliebter - Was beim Kauf zu beachten ist https://t.co/VvlIypURYI pic.twitter.com/zRZNvCKCtY — cash (@cashch) April 27, 2022

+++

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,8 Prozent auf 129,42 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,5707 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9698 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0535 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0220 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2533 Dollar.

+++

00:00

Nach der steilen Talfahrt vom Dienstag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch stabilisiert. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 33'301,93 Punkten, nachdem er zwischendurch mehr als ein Prozent fester notiert hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,2 Prozent auf 4183,96 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 drehte im späten Geschäft gar ins Minus und verlor am Ende 0,1 Prozent auf 13'003,36 Punkte.

Tags zuvor hatte der Dow den tiefsten Stand seit sechs Wochen erreicht und der Nasdaq 100 sogar das niedrigste Niveau seit fast einem Jahr. Bestimmende Faktoren an den Börsen bleiben der Ukraine-Krieg, Lockdown-Massnahmen in China und der inflationsbedingte Handlungsbedarf, der die US-Notenbank Fed bei ihren geldpolitischen Straffungen unter Druck setzt.

Die Aktien des Google -Mutterkonzerns Alphabet fielen nach enttäuschenden Zahlen um knapp vier Prozent. Ein insgesamt langsameres Wachstum machten Experten hauptsächlich an der Youtube-Entwicklung fest. Nach Einschätzung des JPMorgan-Analysten Douglas Anmuth bekommt die Video-Plattform den Wettbewerb von TikTok zu spüren. Das operative Umfeld sei für Alphabet nicht mehr so vorteilhaft wie im vergangenen Jahr.

Demgegenüber stand ein Kursplus von 4,8 Prozent bei Microsoft . Hier kamen die am Vortag nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen gut an. Ein starkes Cloud-Geschäft hat dem Software-Riesen im vergangenen Quartal zu deutlich mehr Umsatz verholfen. Die Cloud-Plattform Azure habe erneut starke Zahlen geliefert, kommentierte der Credit-Suisse-Analyst Philip Winslow.

Die durchwachsene Bilanz der jüngsten Quartalsberichte im Tech-Sektor wurde ergänzt durch Zahlen von Texas Instruments und T-Mobile US . Die Titel der Deutsche-Telekom-Tochter legten um 3,9 Prozent zu, nachdem die diesjährige Zielspanne für neue Telefonverträge höher angesetzt wurde. Auch das Abschneiden im ersten Quartal wurde gelobt.

Titel des Chipkonzerns Texas Instruments stiegen um 0,6 Prozent. Hier wurde das erste Quartal als solide bezeichnet, der Ausblick auf das laufende Jahresviertel wurde aber im Zusammenhang mit Lockdown-Massnahmen in China als Enttäuschung gesehen. Laut dem Barclays-Experten Blayne Curtis könnte dies der Auftakt einer grösseren zyklischen Korrektur werden.

Boeing enttäuschte mit seinem Quartalsbericht, die Aktien rutschten als klares Dow-Schlusslicht um 7,5 Prozent ab. Bedingt durch steigende Kosten schrieb der Flugzeugbauer im ersten Quartal einen deutlich höheren Verlust als von Experten im Schnitt gedacht. Boeing kündigte zudem Verzögerungen bei der Erstauslieferung des Grossraumflugzeugs 777-9 an.

Besser erging es den Visa-Aktionären , sie dürfen sich über einen Kursanstieg von 6,5 Prozent freuen. Der US-Kreditkartenkonzern hatte sowohl den Gewinn als auch die Erlöse im vergangenen Geschäftsquartal kräftig gesteigert. Laut David Togut von Evercore ISI wurden die Erwartungen deutlich übertroffen, was er auf unerwartet starke Erlöse im Zusammenhang mit dem anziehenden weltweiten Reiseverkehr zurückführte.

Auch Mattel-Aktien standen mit einem Kurssprung von 10,8 Prozent im Blick. Händler begründeten das mit Spekulationen über eine Übernahme des Spielwarenkonzerns. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete, sind in einem noch sehr frühen Stadium mit Finanzinvestoren erste Gespräche geführt worden.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)