Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn rund 0,4 Prozent im Plus bei 31'907 Punkten. Der Nasdaq 100 wird rund 1,4 Prozent höher bei 12 260 Punkten erwartet.

Im weiteren Handelsverlauf rückt die Geldpolitik in den Vordergrund. Am Abend gibt die US-Notenbank Fed neue Entscheidungen bekannt. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte fortsetzt. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Bis Jahresende wird ein Niveau deutlich über drei Prozent erwartet.

Aus Unternehmenssicht steht die deutlich an Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison im Mittelpunkt. Der Software-Riese Microsoft schnitt im vergangenen Vierteljahr trotz deutlicher Umsatzzuwächse schlechter ab als am Markt erwartet wurde. Der Konzern gab jedoch eine optimistische Prognose für sein gerade angebrochenes Geschäftsjahr ab und rechnet mit einem Zuwachs bei Umsatz und operativem Gewinn im zweistelligen Prozentbereich. Die Anteilsscheine legten im vorbörslichen Handel um rund 3,4 Prozent zu.

Cathie Wood bought $55 million of $SHOP on Tuesday for $ARKK $ARKW and $ARRF following a 14% sell-off on layoff announcement. She also sold some of her $COIN stake (~$75M) after reports that the crypto exchange is facing a probe.https://t.co/kIcGAKWSFo — Yun Li (@YunLi626) July 27, 2022

Auch Google bekommt den Abschwung im Online-Werbemarkt zu spüren: Das Geschäft wuchs im vergangenen Quartal langsamer und der Gewinn des Mutterkonzerns Alphabet ging deutlich zurück. Zugleich demonstrierte der Online-Riese, dass er gut aufgestellt ist, um besser als kleinere Konkurrenten durch die Marktschwäche zu kommen. Die A-Aktien von Alphabet stiegen vorbörslich um 3,7 Prozent.

Ungeachtet von Inflations- und Rezessionssorgen hat der US-Kreditkartenkonzern Visa einen weiteren Gewinnsprung verbucht. Im Geschäftsquartal bis Ende Juni verdiente Visa netto 3,4 Milliarden Dollar und damit 32 Prozent mehr als vor einem Jahr. Insgesamt legten die Erlöse um 19 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten im Schnitt mit schlechteren Zahlen gerechnet. Die Aktie reagierte vorbörslich mit einem Kursrückgang von 0,2 Prozent.

Der krisengeplagte US-Flugzeugbauer Boeing schrieb im zweiten Quartal schwarze Zahlen, verdiente aber deutlich weniger. Umsatz und Gewinn blieben deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Angesichts einer überraschend positiven Kapitalflussentwicklung reagierte die Aktie vorbörslich jedoch mit einem Kursplus von 2,8 Prozent.

Nach Quartalszahlen schraubte T-Mobile US ein weiteres Mal sein Ergebnisziel für 2022 nach oben. Im zweiten Quartal sank der Umsatz um 1,2 Prozent und lag etwas hinter den Erwartungen von Analysten. Allerdings blieb mit 7 Milliarden Dollar ein etwas höheres bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda) übrig als von Experten erwartet worden war. Im vorbörslichen Handel legte die Aktie um 4,1 Prozent zu.

Die in den USA gehandelten Papiere des israelischen Pharmakonzerns Teva schnellten vorbörslich um fast 26 Prozent nach oben. Teva hat sich im Zusammenhang mit der Opioid-Krise in den USA zur Zahlung von mehr als 4 Milliarden US-Dollar bereiterklärt, um Klagen beizulegen. Die Opioid-Krise hat zu einer landesweiten Klagewelle gegen Unternehmen der Pharmabranche geführt, denen vorgeworfen wird, süchtig machende Schmerzmittel aggressiv beworben und deren Suchtpotenzial verschleiert zu haben.

Die Senkung des Rating-Ausblicks für Italien auf stabil von zuvor positiv durch die Agentur S&P belastet italienische Staatsanleihen. Im Gegenzug steigt die Rendite zehnjähriger italienischer Bonds in der Spitze um zwölf Basispunkte auf 3,46 Prozent. Der vielbeachtete Abstand zwischen den Renditen zehnjähriger italienischer und deutscher Anleihen vergrößert sich damit auf rund 251 Basispunkte. Mit dem gesenkten Rating-Ausblick droht Italien eine Herabstufung in näherer Zukunft und in der Folge auch teurere Kredite.

Der SMI dreht wieder ins Minus und notiert um 0,2 Prozent bei 11'085 Punkten tiefer.

Die grössten Abgaben verzeichnen sich nun bei der UBS und bei Logitech. Beide Unternehmen haben am Dienstag Zahlen vorgelegt, die kritisch aufgenommen wurden und zu skeptischen Analystenkommentaren geführt haben. Deutlich im Plus ist immer noch Holcim, wo Zahlen und Prognoseanhebung sehr gut ankommen. Die Credit-Suisse-Aktie hat ihr Plus inzwischen wieder auf 0,8 Prozent reduziert.

Am breiten Markt setzt sich das Drama von Obseva fort: Das forschende Biotech-Unternehmen bangt nach einem Produkte-Rückschlag um seine Existenz. Der Kurs notiert zur Zeit 76 Prozent im Minus.

Deutliche Abgaben zeigt auch die Aktie der Beteiligungsgellschaft Arundel (-13 Prozent). Arundel stellt alle Tätigkeiten ihrer britischen Tochtergesellschaft, der Arundel Group Limited, ein.

Angeführt wird der SPI im Moment von Lalique (+9,3 Prozent). Der Luxusgüterhersteller ist insofern im Gespräch, als dass sein Präsident Silvio Denz zusammen mit dem Unternehmer Peter Spuhler das Hotel Florhof in Zürich kaufen.

Nach Zahlenvorlage am Vorabend ziehen die Titel von Google-Mutter Alphabet und Microsoft vor US-Börsenstart jeweils mehr als drei Prozent an. Auch wenn Umsatz und Gewinn pro Aktie bei Alphabet die Vorhersagen verfehlten, fielen die Ergebnisse wohl besser aus als viele befürchtet hatten, teilten die Experten von Atlantic Equities mit. Bei Microsoft führten die Analysten von Morningstar ins Feld, dass die Leistung vor allem durch Dinge beeinträchtigt worden sei, die außerhalb der Kontrolle des Konzerns lagen, wie etwa der stärkere Dollar und Probleme in der Lieferkette.

Alphabet, Microsoft und Texas Instruments meldeten am Dienstag zweistellige Umsatzzuwächse und äusserten sich optimistisch über die kommenden Monate. Das hat Anleger beruhigt, die eine trübe zweite Jahreshälfte für die Technologiebranche befürchtet hatten. Bloomberg Intelligence sieht in Microsoft einen der Hauptnutzniesser des zunehmenden digitalen Wandels, da Unternehmen ihre veraltete IT auf Vordermann bringen müssten.

Teams könnte wegen zunehmend hybrider Arbeitsformen dazu beitragen, das Wachstum von Microsoft 365 voranzutreiben. Bei Alphabet fällt das Urteil weniger günstig aus, teils wegen zunehmender Verluste im Bereich Cloud.

Bevor die US-Notenbank Fed ihren neusten Zinsentscheid veröffentlicht, zeigen die Futures für die US-Aktienmärkte stark nach oben:

Dow Jones Futures: +0,55 Prozent

S&P 500 Futures: +1,03 Prozent

Nasdaq Futures: +1,60 Prozent

Eine Handelsspanne von etwas mehr als 40 Punkten im SMI zeigt, wie vorsichtig die Börsianer vor dem US-Zinsentscheid am Abend agieren. "Die Anleger warten geduldig an der Seitenlinie, um von den geldpolitischen Entscheidungen am Abend nicht auf dem falschen Fuss erwischt zu werden", kommentiert ein Händler. Am Markt wird eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte erwartet.

Nach Zahlen halten Holcim-Aktien (+4,5 Prozent) die Pole Position unter den Blue Chips. Der Baustoffkonzern überraschte die Analysten mit besseren Halbjahresergebnissen als erwartet und einer Erhöhung der Umsatzguidance. Entsprechend einig sind sich die Experten, dass dem Konzern erneut ein sehr gutes Quartalsergebnis gelungen ist.

Um zeitweise mehr als 80 Prozent sind dagegen die Aktien des Biotech-Unternehmens Obseva eingebrochen. Es steht nach einer Rückmeldung der US-Zulassungsbehörde FDA vor dem Abgrund.

Mehr zur Mittagsbörse hier.

Die erneute Reduzierung der Gaslieferungen durch den russischen Staatskonzern Gazprom schüren die Preisrally beim Gas. Der europäische Future steigt erneut um mehr als zehn Prozent auf 219 Euro je Megawattstunde. Wie angekündigt hat Russland die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 am Morgen weiter eingeschränkt.

Nach einigem Hin und Her notiert der SMI eine Stunde nach dem Beginn des Börsenhandels um 0,3 Prozent bei 11'138 Punkten höher. Holcim-Aktien sind nach den guten Zahlen stark gesucht, aber auch die Credit Suisse erlebt ein deutliches Kursplus. Am anderen Ende sind die Abgaben moderat. Am breiten Markt baut Autoneum (+3 Prozent) das Plus noch aus.

Ein massiver Sturz erreignet sich bei der Aktie von Obseva (-79 Prozent). Das Unternehmen steht am Abgrund, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA mit einer Antwort auf das Zulassungsbegehren für das Mittel Linzagolix schwere Bedrängnis ausgelöst hat.

Dem Schweizer Aktienmarkt steht zur Wochenmitte ein weiterer Daten-geladener Tag bevor. Im Vorfeld zeichnet sich zunächst eine gewisse Zurückhaltung bei den Investoren ab, nachdem etwa die UBS-Zahlen vom Vortag als herbe Enttäuschung aufgenommen wurden.

Der SMI fällt zwischen Plus und Minus hin und her und notiert einige Minuten in den Handel hinen um 0,1 Prozent bei 11'110 Punkten höher.

Die grössten Gewinne verbucht dabei Holcim (+4,5 Prozent) nach Zahlen. Der Baustoffkonzern ist auch im zweiten Quartal weiter gewachsen und hat so für das erste Semester einen Rekordumsatz eingefahren. Auch beim Gewinn klingelten die Kassen. Insgesamt wurden die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen. Nun hebt Holcim das Wachstumsziel fürs Gesamtjahr an.

Die Aktien der Credit Suisse (+0,9 Prozent) legen entgegen den Erwartungen zu. Die Grossbank schliesst das zweite Quartal 2022 mit einem Milliardenverlust ab und hat massiv schlechter abgeschnitten als am Markt im erwartet. Zudem kommt es zu einem neuerlichen Chef-Wechsel: Ulrich Körner wird neuer CEO.

Branchenkollege UBS hält sich mit -0,9 Prozent schlecht. Allerdings hatten die Titel am Vortag nach enttäuscht aufgenommen Zahlen ihren grössten Kursverlust in diesem Jahr verbucht. Beim Computerzubehör-Spezialisten Logitech (-0,8 Prozent) hagelt es unterdessen im Nachgang an die Zahlen vom Vortag diverse Kurszielsenkungen. SMI-Schlusslicht ist nach der Aufnahme des Handels Richemont (-1,5 Prozent).

Nach teilweise kritischen Kommentaren von Analsten fallen Lindt (-4 Prozent) deutlich. Autoneum (+2 Prozent) fallen nach Zahlen positiv auf. Galenica (-3,9 Prozent) geben gegen den Trend nach. Hier verweisen Händler auf eine Abstufung, die belaste.

Der SMI notiert nach Handelsstart um 0,2 Prozent bei 11'127 Punkten höher. Im Fokus stehen Credit Suisse und Holcim, die Resultate publiziert haben. Die CS-Aktie fällt nur um 0,1 Prozent.

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 0,5 Prozent höher. Die meisten Aktien vor einem weiteren Fed-Zinsentscheid höher.

Credit Suisse (-2,9 Prozent) sind nach Zahlen und einem angekündigten CEO-Wechsel tiefer. Mit fast 1,6 Milliarden Franken hat die Bank einen hohen Verlust ausgewiesen. Mit dem neuen Konzernchef Ulrich Körner soll ein Sparprogramm aufgelegt werden.

Sehr positiv wirken sich die Zahlen für Holcim (+3,1 Prozent) aus. Der Zementkonzern übertrifft die Erwartungen deutlich und hebt den Ausblick an.

Am breiten Markt sind unter anderem nach Resultaten Autoneum (+2,2 Prozent) höher gestellt.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst kaum verändert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,45 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 22 Cent auf 95,20 Dollar.

Da unter Börsianern als sicher gilt, dass die Fed heute Abend europäischer Zeit den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte anheben wird, richtet sich ihre Aufmerksamkeit auf den Ausblick. US-Notenbankchef Jerome Powell stehe bei seiner Pressekonferenz ein Drahtseilakt bevor, prognostizierte Volkswirt David Page von der Vermögensverwaltung des Versicherers Axa.

"Einerseits wird er signalisieren müssen, dass sich die Fed weiterhin für die Wiederherstellung der Preisstabilität einsetzt. Andererseits wird er darauf achten müssen, dass er die finanziellen Bedingungen nicht weiter verschärft, was die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte."

Daneben beobachten Investoren weiter aufmerksam die Entwicklung der Liefermengen russischen Erdgases nach Europa. "Es wird langsam zur Mehrheitsmeinung, dass der Preis für die Unterstützung der Ukraine gegen Russland Rationierungen sind", sagte Anlagestratege Lyn Graham-Taylor von der Rabobank. Der GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt, spielt daher nur eine untergeordnete Rolle. Experten erwarten für August einen Rückgang auf minus 28,9 Punkte von minus 27,4 Zählern.

Die Grossbank Credit Suisse hat fast 1,6 Milliarden Franken einen massiven Verlust im zweiten Quartal eingefahren. Einbussen im Investmentbanking, Rückstellungen und ein schwaches Quartal an den Finanzmärkten belasten die Bank. Zudem ersetzt der Verwaltungsrat den bisherigen CEO Thomas Gottstein auf den 1. August mit Asset-Management-Chef Ulrich Körner, der urspünglich von der UBS kommt.

Die CS-Aktie schloss am Dienstag 4,1 Prozent tiefer. Beeinflusst war dies aber vom Kursrückgang der UBS, die im Zuge enttäuschender Quartalszahlen in der Vermögensverwaltung um 9,4 Prozent tiefer schloss.

Bei der IG Bank notiert der vorbörsliche Trend im SMI um 0,2 Prozent tiefer.

Besser als erwartete Ergebnisse von Microsoft und Google beruhigen am Mittwoch die Anleger in Asien. Die US-Unternehmen konnten ihre Erlöse im zweiten Quartal trotz der weltweiten Wirtschaftsabkühlung deutlich steigern. "Der Markt versucht sich selbst davon zu überzeugen, dass der Höhepunkt der Inflation überschritten ist", sagte Rob Carnell von ING. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve heute eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte ankündigen wird. Aber die Anleger sind vor möglichen Überraschungen in die eine oder andere Richtung eher vorsichtig und bevorzugen sichere Anlagen wie den Dollar. "(Die Fed) muss das Gefühl vermitteln, dass die Inflationsbekämpfung für sie oberste Priorität hat, andernfalls wird die Inflation wohl noch länger höher bleiben", erklärte Carnell.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 0,1 Prozent bei 27'694 Punkten höher.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 136,97 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,7671 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9619 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0142 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 0,9758 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2047 Dollar.

Ein möglicher Rückschlag für die US-Wirtschaft durch eine nachlassende Kauflaune der Verbraucher macht der Wall Street zu schaffen. Darüber hinaus schürte der nahende Zinsentscheid der Notenbank Fed die Anspannung unter Investoren. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 0,7 Prozent tiefer auf 31'761 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,9 Prozent auf 11.562 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 1,2 Prozent auf 3921 Punkte ein.

Auf die Stimmung der Anleger schlug die zweite Gewinnwarnung von Walmart binnen zwei Monaten. "Das ist keine Überraschung", sagte Eugenio Aleman, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Raymond James. Bei hoher Inflation würden Verbraucher wählerischer beim Konsum. "Sie reduzieren die Käufe von Ermessensartikeln zugunsten von Notwendigem."

Die reduzierten Ziele brockten der Aktie von Walmart ein Kursminus von fast acht Prozent ein. In ihrem Sog rutschten die Titel anderer Einzelhändler wie Amazon, Macy's oder Target um bis zu 7,2 Prozent ab.

Beim Thema Geldpolitik gilt unter Börsianern als sicher, dass die Fed am Mittwoch den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte anheben wird. Daher richtet sich das Augenmerk auf den Ausblick. "Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Zentralbank eine Rezession will, da sie sich negativ auf die Preise auswirken würde", sagte Frederic Leroux, Anlage-Experte beim Vermögensverwalter Carmignac. Aus diesem Grund werde sie ihr Zinserhöhungstempo wohl vorerst beibehalten. Das wäre für einige Investoren ein Schock, da diese für September auf einen kleineren Schritt von einem halben Prozentpunkt gehofft hätten.

Parallel dazu stieg der Preis für US-Erdgas zeitweise um knapp zwölf Prozent auf ein 14-Jahres-Hoch von 9,752 Dollar je Million BTU. Neben den reduzierten Lieferungen Russlands nach Europa treibe die Aussicht auf eine anhaltende Hitzewelle in den USA die Preise, schrieben die Analysten der Beratungsfirma EBW Analytics. Sie verstärkt den Strombedarf für Klima-Anlagen, der in einigen US-Bundesstaaten bereits Höchststände erreicht hat. Ausserdem weichen Versorger wegen rekordhoher Kohlepreise zunehmend auf Erdgas als Energieträger aus.

Die US-Rohölsorte WTI konnte ihre Anfangsgewinne nicht halten und gab 1,6 Prozent auf 95,16 Dollar je Barrel (159 Liter) nach. Im Kampf gegen die hohen Energiepreise wollen die USA weitere 20 Millionen Barrel Rohöl aus ihrer strategischen Reserve auf den Markt werfen. In den vergangenen Monaten hat das Land bereits 125 Millionen Barrel aus staatlichen Beständen verkauft.

Am Aktienmarkt gehörte Coca-Cola mit einem Kursplus von 1,6 Prozent zu den Favoriten. Der Getränke-Hersteller hob dank einer robusten Nachfrage seine Umsatzziele für das Gesamtjahr an. Ausserdem hätten die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal die hohen Erwartungen übertroffen, lobte Analyst Kevin Grundy von der Investmentbank Jefferies. Hierzu hätten sämtliche Sparten und Regionen beigetragen.

3M bescherte die geplante Abspaltung der Gesundheitssparte einen Kurssprung. Die Titel des Mischkonzerns, der unter anderem "Post-It"-Klebezettel anbietet, stiegen um knapp fünf Prozent. Im abgelaufenen Quartal ging der Gewinn den Angaben zufolge wegen der Corona-Lockdowns in China zwar zurück, blieb aber über den Markterwartungen.

