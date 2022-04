13:20

An den US-Börsen zeichnet sich eine negative Eröffnung ab. Die Futures auf den S&P 500 sinken um 0,3 Prozent, jene auf den Nasdaq 100 verlieren ebenfalls um 0,3 Prozent.

+++

11:40

Der SMI notiert um 0,02 Prozent tiefer bei 12'337 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, tritt mit -0,03 Prozent ebenfalls auf der Stelle bei 1940 Zählern und der breite SPI gewinnt 0,04 Prozent hinzu auf 15'762 Zähler.

Das Warten auf die neuen Russlandsanktionen beeinflusst dabei das Handelsgeschehen. "Die Investoren stellen sich die Frage, wie stark solche Sanktionen die heimische Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen dürfen", heisst es in einem Kommentar. Aber auch allgemein sei es derzeit schwierig, das Gesamtumfeld einzuschätzen.

So sei der Fokus der Anleger zwischen den anhaltenden Spannungen mit Russland, der Aussicht auf einen Konjunkturabschwung aufgrund der sich abflachenden Renditekurven und dem Kurswechsel des Fed hin- und hergerissen. "So könnte ein Wiederabflauen der Konjunktur in Asien und Europa die Nachfrage in einer Reihe von Branchen beeinträchtigen und zu einer höheren Marktvolatilität führen", meinte ein Händler. Während die Einkaufsmanagerindizes in der EU bereits am Morgen zeigten, dass sich die Stimmung moderat verschlechtert hat, richten Anleger nun ihr Augenmerk auf die US-Daten. Bei der Rede von Fed-Gouverneurin Lael Brainard erwarten Börsianer zudem weitere Hinweise auf die nächsten Schritte des Fed.

Besonders gefragt sind einmal mehr die Aktien von Richemont (+2,2 Prozent). Die Experten von JPMorgan haben sich positiv über die Papiere geäussert und die Abdeckung mit einer "Overweight"-Empfehlung wieder aufgenommen. Zudem wurden die Titel auf die Focus-Liste gesetzt. Konkurrent Swatch (+0,1 Prozent) wird hingegen mit einer neutralen Bewertung wiederaufgenommen.

Dass es kein klares Thema am Markt aktuell gibt, zeigt sich auch bei den weiteren Gewinnern. Sowohl die weniger konjunktursensible Givaudan (+2,0 Prozent) und Nestlé (+0,7 Prozent) sind gefragt wie auch der SLI-Neuling VAT (+1,9 Prozent) oder aus der Finanzbranche Partners Group (+1,2 Prozent). Alle vier Titel haben mit Blick auf ihre Performance seit Jahresbeginn allerdings auch ein gewisses Aufholpotenzial, wie die Abgaben von bis zu 23 Prozent zeigen.

Aus der Gesundheit- und Lifescience-Branche ziehen zudem Werte wie Sonova, Alcon oder auch Lonza an. Sie gewinnen zwischen 1,3 und 0,4 Prozent hinzu. Alle drei Titel gehören zu den wenigen SLI-Titeln, bei denen seit Jahresstart ein Kursplus zu Buche steht.

Dem stehen Abgaben von mittlerweile 5,2 Prozent beim Sensorenhersteller AMS Osram gegenüber. Die Neuigkeiten, die im Vorfeld des Investorentags kommuniziert wurden, werden von Analysten zwar wohlwollend aufgenommen. Für viele Investoren sind sie aber offensichtlich nicht gut genug.

Überwiegend schwächer präsentieren sich auch die Finanzwerte. Allen voran fallen UBS um 2,0 Prozent zurück. Julius Bär folgen mit -1,6 Prozent. Auch Zurich, die CS, Swiss Re und Swiss Life sind unter den Verlierern zu finden. Während steigende Zinsen eine gute Nachricht für die Branche sind, bringt die Sorge um die weitere konjunkturelle Entwicklung eine gehörige Portion Unsicherheit ins Spiel.

Als Hemmschuh für den Markt erweisen sich auch die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (-0,8 Prozent) und Roche (-0,4 Prozent), die am Vortag noch massgeblich zu dem deutlich festeren Handelsschluss beigetragen hatten.

In den hinteren Reihen fallen Aluflexpack, Skan und Zur Rose mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 4 Prozent positiv auf. Skan hat selbst Zahlen vorgelegt und Zur Rose steigt im Kielwasser von Konkurrent Shop Apotheke.

Dem stehen schwache Flughafen Zurich (-2,5 Prozent) gegenüber, die unter einer Abstufung durch Kepler Cheuvreux leiden.

+++

10:30

Die Aktien von Calida gewinnen am Dienstag 1,7 Prozent auf 52,7 Franken.

Research Partners stuft das Rating für Calida auf "Kaufen" von "Halten" hoch und erhöht das Kursziel auf 65,00 von 53,50 Franken. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 23 Prozent.

Nach Gesprächen mit dem Management sei sie nun zuversichtlich, dass das Wäscheunternehmen seine Strategie schneller umsetzen werde als bisher angenommen, schreibt Analystin Jasmine Vogt. Sie gehe davon aus, dass die Marke Aubade 2021 viel schneller gewachsen wäre, wenn es zur Jahreshälfte nicht zu Problemen in den Lieferketten gekommen wäre. Zudem habe die Marke erfolgreich Marktanteile gewonnen, während sich bei Lafuma Mobilier die Wachstumsdynamik nach der Pandemie fortsetzen sollte, so Vogt weiter. Ausserdem sei sie zuversichtlich, dass Calida in der Lage sei, die hohe Bruttomarge zumindest zu verteidigen.

+++

+++

10:20

Der SMI notiert um 0,1 Prozent höher bei 12'349 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Schwergewichte ein geringeres Gewicht haben, gewinnt 0,1 Prozent auf 1942 Zähler. Der breite SPI steht 0,1 Prozent bei 15’776 Punkten höher.

Händler zeigen sich angesichts möglicher weiterer Sanktionen gegen Russland durch den Westen etwas überrascht über diese Stabilität. Auch die Möglichkeit, dass Russland die Erdgaslieferungen nach Europa bald einstellen könnte, stelle ein Risiko dar. Entsprechend könnten die höheren Ölpreise ebenfalls etwas auf die Stimmung drücken.

Etwas Sorgen bereite den Anlegern auch die geldpolitische Straffung durch die US-Notenbank und die inverse Zinskurve, meinte ein weiterer Experte. Vor diesem Hintergrund dürfte denn auch das am (morgigen) Mittwoch anstehende Fed-Protokoll schon seine Schatten vorauswerfen. Zuvor stehen auf Datenseite an diesem Nachmittag weitere Stimmungsdaten im Fokus. So steht in den USA der ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes auf der Agenda.

+++

09:35

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,1 Prozent auf 12’354 Punkte. Das grösste Plus mit 1,5 Prozent weisen die Aktien des Luxusgüter-Herstellers Richemont auf. Die Papiere sind von JPMorgan mit einer "Overweight"-Empfehlung wieder aufgenommen worden und auch auf die Focus-Liste gesetzt worden. Am anderen Ende der Fahnenstange befindet sich hingegen der Zementkonzern Holcim (-1,0 Prozent).

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) verliert 0,06 Prozent auf 12'333 Punkte.

Am Vortag war der Leitindex SMI dank eines Endspurts am Ende auf Tageshoch aus dem Handel gegangen. Kursgewinne der drei Schwergewichte hatten ihn dabei massgeblich gestützt. Die Vorgaben aus Übersee sorgen aber auch am Dienstagmorgen für einen gewissen Rückenwind. An der Wall Street haben Investoren zum Wochenstart vor allem bei den Technologiewerten zugegriffen. In Asien tendieren die Märkte derweil uneinheitlich.

Insgesamt hätten sich die Märkte aber angesichts des Krieges in der Ukraine, des anhaltenden Inflationsdrucks und der unsicheren globalen Wirtschaftsaussichten als recht widerstandsfähig erwiesen, heisst es im Markt. Vor allem die "Buy the Dip"-Mentalität der Anleger habe zuletzt die Kurse wieder angetrieben. Neben weiterer möglicher Sanktionen der USA und Europas gegen Russland dürften Investoren auch das am (morgigen) Mittwoch anstehende Fed-Protokoll bereits im Blick haben. Zudem beginnt bald die Berichtssaison zum ersten Quartal. Sie werde zeigen, ob die Unternehmen ihre Prognosen anpassen müssten, meinte ein Händler.

+++

08:25

Neue Kursziele bei Schweizer Aktien: Bossard: Vontobel senkt Kursziel von 350 auf 260 Franken, "Hold"

Vontobel senkt Kursziel von 350 auf 260 Franken, "Hold" Burkhalter: Research Partners erhöht Kursziel von 77 auf 80 Franken, senkt Rating von "Kaufen" auf "Halten"

Research Partners erhöht Kursziel von 77 auf 80 Franken, senkt Rating von "Kaufen" auf "Halten" Calida: Research Partners erhöht Kursziel von 53,50 auf 65 Franken, erhöht Rating von "Halten" auf "Kaufen"

Research Partners erhöht Kursziel von 53,50 auf 65 Franken, erhöht Rating von "Halten" auf "Kaufen" Flughafen Zürich: Kepler Cheuvreux senkt Kursziel von 154 auf 135

Kepler Cheuvreux senkt Kursziel von 154 auf 135 Georg Fischer: Vontobel senkt Kursziel 1500 auf 1440 Franken, "Buy"

Vontobel senkt Kursziel 1500 auf 1440 Franken, "Buy" Meier Tobler: Research Partners mit Kursziel 21 Franken, senkt Rating von "Kaufen" auf "Halten"

Research Partners mit Kursziel 21 Franken, senkt Rating von "Kaufen" auf "Halten" Poenina: Research Partners erhöht Kursziel von 52 auf 80 Franken, "Halten"

Research Partners erhöht Kursziel von 52 auf 80 Franken, "Halten" Swatch: JPMorgan neu mit Kursziel 295 Franken, neu mit "Neutral"

JPMorgan neu mit Kursziel 295 Franken, neu mit "Neutral" U-Blox: Research Partners erhöht Kursziel von 55 auf 70 Franken, "Verkaufen"

Research Partners erhöht Kursziel von 55 auf 70 Franken, "Verkaufen" Varia US: Research Partners erhöht Kursziel von 57 auf 61 Franken, "Kaufen"

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,13 Prozent höher. Alle 20 SMI-Titel befinden sich im Plus. Den deutlichsten Gewinn verzeichnen die Aktien von Richemont (+0,9 Prozent). Alle anderen Titel legen in einer engen Spanne von 0,08 bis 0,14 Prozent zu.

Der breite Markt gewinnt 0,11 Prozent. Die Aktien von AMS Osram gewinnen vorbörslich 1,8 Prozent. Der Sensorenhersteller peilt mittelfristig nach wie vor eine bereinigte EBIT-Marge von 20 Prozent oder mehr an. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag im Vorfeld eines Investorentages mit.

+++

07:55

Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen ihre Aufschläge vom Wochenstart ausgebaut. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,75 US-Dollar. Das waren 1,22 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,18 Dollar auf 104,46 Dollar.

Getrieben werden die Rohölpreise seit Wochenbeginn durch die Aussicht auf neue Sanktionen des Westens gegen Russland. Hintergrund sind schockierende Gräueltaten in der Ukraine, die der russischen Armee zugeschrieben werden. Russland weist die Anschuldigungen von sich und beschuldigt seinerseits die Ukraine einer Inszenierung.

Russland ist einer der grössten Ölproduzenten der Welt. Die USA und Grossbritannien haben bereits scharfe Energiesanktionen gegen das Land verhängt. Die Europäische Union (EU) tut sich angesichts der grossen Abhängigkeit von russischen Energieimporten deutlich schwerer, eine gemeinsame Linie zu finden. Insbesondere die deutsche Regierung spricht sich bisher gegen einen Einfuhrstopp von russischer Energie aus.

+++

06:20

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,06 Prozent tiefer.

+++

05:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,1 Prozent tiefer bei 27'717 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,4 Prozent und liegt bei 1947 Punkten.

Die Märkte auf dem chinesischen Festland und in Hongkong waren am Dienstag wegen eines Feiertags geschlossen. Schanghai wurde in der vergangenen Woche in zwei Phasen abgeriegelt, um den bisher grössten COVID-19-Ausbruch in der Stadt einzudämmen.

The World Bank has lowered its growth forecasts for East Asia, and warned growth could slow further https://t.co/kIlwiYHMAd — Bloomberg (@business) April 5, 2022

+++

05:25

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 122,56 Yen und legte 0,4 Prozent auf 6,3625 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9260 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0967 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0156 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3112 Dollar.

+++

00:00

Die Anleger an der Wall Street sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 0,3 Prozent höher auf 34'921 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,9 Prozent auf 14'532 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4582 Punkte zu.

Für kräftigen Rückenwind sorgte Tesla-Chef Elon Musk bei Twitter mit der Mitteilung, er sei Grossaktionär bei dem Kurznachrichtendienst geworden. Twitter-Aktien schossen um mehr als 27 Prozent nach oben. Im Sog legten auch die Papiere von Snapchat-Eigner Snap sowie von Facebook-Mutterkonzern Meta bis zu 5,2 Prozent zu.

Musk besitzt nun einen Anteil von 9,2 Prozent an Twitter, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht. Damit könnte der laut Forbes reichste Mann der Welt, dem auf Twitter mehr als 80 Millionen Menschen folgen, das grösste Aktienpaket aller Investoren besitzen. Erst kürzlich hatte Musk in einem Tweet erklärt, er denke "ernsthaft" darüber nach, eine neue Internet-Plattform zu gründen.

Twitter just had its best day since its IPO, thanks to Elon Musk https://t.co/S3hk1tNm0p — CNBC (@CNBC) April 4, 2022

Gefragt waren auch in den USA notierte chinesische Unternehmen. Die Aktien des Videostreaminganbieters Bilibili sowie des Fahrdiensvermittlers Didi Global stiegen bis zu 16,5 Prozent. Internethändler Alibaba, JD.com und Pinduoduo kletterten um bis zu 15,5 Prozent.

Eine Erklärung der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde hatte am Wochenende die Befürchtungen der Anleger zerstreut, chinesische Firmen könnten gezwungen sein, ihre Börsennotierung in den Vereinigten Staaten aufzugeben. Die Aufseher schlugen vor, die Vertraulichkeitsregeln zu überarbeiten und damit ein Hindernis beim Einblick der US-Behörden in die Bilanzen zu beseitigen. Dies hatte bereits in Hongkong den Hang-Seng-Index um zwei Prozent nach oben getrieben.

Aktien von Starbucks gaben 3,7 Prozent nach, nachdem Konzernchef Howard Schultz die Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms ankündigt hatte.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)