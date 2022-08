07:45

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag weiter stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung notierte am Morgen bei 1,0175 US-Dollar und damit nur geringfügig unter dem Niveau vom Vorabend. Auch zum Franken bewegte sich Dollar über Nacht kaum und wird aktuell zu 0,9516 nach 0,9519 Franken am Mittwochabend gehandelt und damit auch etwa zu gleichen Kurs wie vor der Veröffentlichung des US-Notenbank-Protokolls. Das EUR/CHF-Paar wird derweil mit 0,9683 Franken ebenfalls kaum verändert bewertet.

Am Mittwochabend hatte der Euro nur kurz positiv auf das neueste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed reagiert. Im Kampf gegen die hohe Inflation wird sich das Tempo der Zinserhöhungen durch das Fed demnach wohl auf absehbare Zeit abschwächen, was den Dollar tendenziell schwächen dürfte. Allerdings hätten die Marktteilnehmer unter dem Strich nicht allzu viel Neues erfahren, schrieb Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Erwähnenswert ist aus Sicht des Experten vor allem, dass sich für die Sicht des Marktes, dass die Fed die Zinsen in absehbarer Zeit senken könnte, keine Hinweise in dem Protokoll fänden.

07:30

Die US-Börsen schlossen am Mittwoch schwächer. Die Wall Street hatte ihre Kursverluste nach Veröffentlichung der jüngsten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank allerdings etwas eingedämmt. Wie aus den Mitschriften hervorgeht, liessen die Währungshüter noch keine Präferenz erkennen, ob sie im September erneut einen ungewöhnlich grossen Zinsschritt in Höhe von 0,75 Prozentpunkten gehen wollen oder es bei einer Anhebung um einen halben Punkt belassen werden.

Neben den Fed-Protokollen stehen für die Anleger am Donnerstag-Vormittag die endgültigen Konsumentenpreise in der Euro-Zone für Juli im Fokus. Vorläufigen Daten zufolge trieben die höheren Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs die Inflation auf den Rekordwert von 8,9 Prozent.

06:00

Die vorbörlichen Hinweise auf den SMI-Kurs bei der IG Bank deuten auf ein leichtes Plus von 0,1 Prozent hin.

05:55

Die asiatischen Märkte folgen am Donnerstag nach der Veröffentlichung der jüngsten Protokolle der US-Notenbank Fed der Wall Street ins Minus. Die Fed stellte sich demnach auf einen langen Kampf gegen die Inflation ein und liess den Umfang der nächsten Zinserhöhung noch offen. "Aktien waren volatil, da Anleger das jüngste Sitzungsprotokoll der Fed bewerteten, wonach die Zentralbank ihre aggressive Zinserhöhungskampagne fortsetzen wird, bis sie die Inflation in den Griff bekommt", schrieben die Analysten von Ord Minnett in einer Mitteilung. "Gleichzeitig deutete die Fed an, dass sie das Tempo ihrer Straffung bald verlangsamen könnte."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index geht um 0,9 Prozent auf 28'974 Punkte zurück.

05:15

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.

05:10

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 134,89 Yen und stagnierte bei 6,7823 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9510 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0180 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9681 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2050 Dollar.

02:00

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nur kurzzeitig und geringfügig auf das Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung reagiert und schwächer geschlossen. Der Dow Jones Industrial pendelte im Tagesverlauf immer wieder um die Marke von 34'000 Punkten und verlor letztlich 0,5 Prozent auf 33'980 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,72 Prozent auf 4274,04 Punkte. Der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 büsste 1,21 Prozent auf 13 470,86 Zähler ein.

Das hohe Tempo der Zinserhöhungen durch die Fed wird sich wohl auf absehbare Zeit abschwächen. "Die Teilnehmer waren der Ansicht, dass es bei einer weiteren Straffung der Geldpolitik wahrscheinlich zu einem gewissen Zeitpunkt angemessen sein wird, das Tempo der Leitzinserhöhungen zu verlangsamen", heisst es in dem Protokoll zur Sitzung des geldpolitischen Ausschusses FOMC. Dann müsse man die Auswirkung der Zinserhöhung auf die Wirtschaftstätigkeit bewerten.

Unter den Einzelwerten trotzten die Aktien von Apple dem negativen Börsentrend und stiegen als einer der besten Dow-Werte um 0,9 Prozent auf 174,55 US-Dollar. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, plant der Technologiekonzern, am 7. September seine neue iPhone-Modellreihe vorzustellen - das Produkt, mit dem er mehr als die Hälfte seines Umsatzes erzielt. Zudem stufte Credit Suisse die Apple-Papiere von "Neutral" auf "Outperform" hoch und erhöhte das Kursziel von 166 auf 201 Dollar. Der Technologiekonzern verfüge über mehrere bedeutende Wettbewerbsvorteile, hiess es in einer aktuellen Studie.

Die Titel von Lowe's fielen mit einem Kursanstieg von 0,6 Prozent auf. Der Handelskonzern hatte im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und ist auch für das laufende Jahr zuversichtlicher geworden. Der Wettbewerber Target verfehlte dagegen mit seinem Quartalsgewinn die durchschnittliche Markterwartung. Die Aktien verloren 2,7 Prozent.

Papiere von Agilent Technologies zogen um 7,2 Prozent an. Der Hersteller von analytischen Messgeräten erhöhte die Jahresziele für den Umsatz und den Gewinn.

Die Anteilscheine von General Motors (GM) büssten nach einem Rückruf des Autobauers 1,5 Prozent ein. GM muss aufgrund möglicher Defekte an den Sicherheitsgurten 484 155 grosse Stadtgeländewagen reparieren.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)