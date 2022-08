09:35

Der SMI notiert 0,5 Prozent tiefer bei 10'891 Punkten. Unter 10'900 Punkten befand er sich zum letzten Mal Mitte Juli, das Jahrestief von 10'349,65 wurde im Juni markiert. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst 0,7 Prozent auf 1661 Punkte ein und der breite SPI 0,7 Prozent auf 14'017 Punkte. Alle SLI-Titel bis auf Novartis geben derzeit nach.

Die Kurse geben auf breiter Front nach und setzen damit die am Freitag im Anschluss an die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell eingeleitete Talfahrt fort. Powells Aussagen am Notenbanktreffen in Jackson Hole hatten zwar bereits am Freitagnachmittag die Aktienmärkte belastet. Die US- Indizes haben allerdings nach Börsenschluss in Europa am Freitagabend weiter markant nachgegeben. Unter dem Strich büssten der Dow Jones und der S&P 500 am Freitag über 3 Prozent ein, die Techaktien an der Nasdaq gar über 4 Prozent. Powell hatte eingeräumt, dass die straffe Geldpolitik auch "einige Schmerzen für Haushalte und Unternehmen" bedeuten könne.

Die "kristallklare Botschaft" von Powell, die Inflation in aller Konsequenz zu bekämpfen, habe an den weltweiten Aktienmärkten eine Verwüstung angerichtet, heisst es etwa in einem Kommentar von Swissquote. Die Tage, an denen die Märkte auf Unterstützung seitens des Fed-Chefs für die Aktienkurse hoffen konnten, seien vorbei. Und die Credit Suisse sieht sich in ihrer Annahme bestätigt, dass die US-Notenbank wohl kaum bereits 2023 zu Zinssenkungen zurückkehren könne. Die Volatilität dürfte entsprechend in naher Zukunft hoch bleiben.

Unter den Aussagen Powells leiden insbesondere Techaktien oder sonstige konjunktursensitive Papiere. Am meisten unter Druck stehen im frühen Geschäft Sonova (-2,9 Prozent), gefolgt von Straumann (-2,5 Prozent), VAT (-1,6 Prozent), Richemont (-1,1 Prozent) oder Kühne+Nagel (-1,7 Prozent).

Im Bereich von 1,5 Prozent liegen die Abgaben von Alcon, AMS Osram oder Lonza.

Wie so oft in nervösen Börsenzeiten halten sich die defensiven Aktien teils besser als der Durchschnitt. Novartis verteidigen den Schlussstand vom Freitag mit einem Kursplus, aber auch Swisscom (-0,1 Prozent) sowie die Finanzwerte UBS (-0,2 Prozent) büssen vergleichsweise moderat ein.

Im breiten Markt fallen One Swiss Bank (-8,4 Prozent) mit hohen Verlusten auf. Medmix schiessen dagegen um 11 Prozent in die Höhe.

09:30

Der Markt für Krypytowährungen leidet weiter unter der Aussicht auf deutlich steigende Leitzinsen. Die nach Marktwert grösste Digitalanlage Bitcoin kostete am Montagvormittag auf der Handelsplattform Bitfinex im Tief 19'540 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt Mitte Juli. Der Kurs der zweitgrössten Internetdevise Ether ging ebenfalls weiter zurück und lag bei 1450 Dollar. Der Marktwert aller rund 20'700 Digitalwerte beträgt aktuell rund 950 Milliarden Dollar. Das Rekordhoch vom vergangenen November liegt rund dreimal so hoch.

Riskante Anlagen, zu denen Bitcoin und andere Kryptoanlagen zählen, stehen derzeit vor allem wegen weltweit steigender Zinsen unter Druck. Nicht nur die US-Notenbank Federal Reserve, auch viele andere Notenbanken räumen dem Kampf gegen die hohe Inflation hohe Priorität ein. US-Zentralbankchef Jerome Powell hatte vergangenen Freitag klargestellt, dass die Fed zur Reduzierung der Teuerung auch konjunkturelle Folgeschäden in Kauf nimmt. Marktspekulationen, wonach die Fed im kommenden Jahr schon wieder an Zinssenkungen denken könnte, wurden damit geschwächt.

Steigende Zinsen sind häufig schlecht für riskantere Anlageklassen. Zusätzlicher Druck kommt derzeit von den trüben Konjunkturaussichten, insbesondere für Europa. Hier sorgt vor allem die sich abzeichnende Erdgaskrise für wirtschaftliche Belastung. Aber auch für andere Weltregionen gelten die konjunkturellen Aussichten angesichts zahlreicher krisenhafter Entwicklungen als schlecht.

09:15

Aus Furcht vor einer Rezession durch drastische Zinserhöhungen in den USA und der Euro-Zone ziehen sich zu Wochenbeginn weitere Anleger aus dem deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax fällt um ein Prozent auf 12'839 Punkte.

Am Freitag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Finanzmärkte auf eine längere Serie deutlicher Zinserhöhungen eingestimmt. Ähnlich äusserten sich führende Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB). "Die Fed sieht ihre oberste Priorität darin, Preisstabilität zu gewährleisten und in diesem Zusammenhang die Inflation zu ihrem Ziel von zwei Prozent zurückzubringen", sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. "Hierfür würde sie im Zweifel auch eine Rezession in Kauf nehmen." Bei der EZB bezweifelten einige Investoren allerdings, dass die Notenbank einen strammen Zinserhöhungskurs durchhalten werde. Schliesslich habe sie die Geldpolitik bislang nur zögerlich gestrafft.

Zu den grössten Verlierern im Dax zählte Bayer mit einem Kursminus von 2,9 Prozent, nachdem der Pharmakonzern Testergebnisse für seinen Gerinnungshemmer Asundexian veröffentlicht hatte. Das Medikament habe bei der Wirksamkeit das primäre Ziel verfehlt, kommentierte Analyst Charlie Bentley von der Investmentbank Jefferies.

09:05

Der Swiss Market Index (SMI) notiert 0,5 Prozent tiefer bei 10'883 Punkten.

Die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Notenbanktreffen in Jackson Hole hatte zwar bereits am Freitagnachmittag die hiesigen Kurse belastet. Die wieder aufgefrischten Zinssorgen drücken die Märkte aber weiterhin. Die Vorgaben aus den USA sind so schwach wie selten. Die US-Indizes haben nach Börsenschluss in Europa am Freitagabend weiter markant nachgegeben. Unter dem Strich büssten der Dow Jones und der S&P 500 am Freitag über 3 Prozent ein, die Techaktien an der Nasdaq gar über 4 Prozent.

Die "kristallklare Botschaft" von Powell, die Inflation in aller Konsequenz zu bekämpfen, habe an den weltweiten Aktienmärkten eine Verwüstung angerichtet, heisst es etwa in einem Kommentar von Swissquote. Die Tage, an denen die Märkte auf Unterstützung seitens des Fed-Chefs für die Aktienkurse hoffen konnten, seien vorbei. Und die Credit Suisse sieht sich in ihrer Annahme bestätigt, dass die US-Notenbank wohl kaum bereits 2023 zu Zinssenkungen zurückkehren könne. Die Volatilität dürfte entsprechend in naher Zukunft hoch bleiben.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär vorbörslich 0,76 Prozent tiefer geschätzt. Alle SMI-Titel befinden sich im Minus. Die grössten Kursverluste weisen die Aktien von Logitech (-1,8 Prozent) auf. Dahinter folgen Richemont (-1,5 Prozent), ABB, UBS und Credit Suisse (alle -1,2 Prozent). Die geringsten vorbörslichen Abgaben verzeichnet Novartis (-0,01 Prozent). Der Pharmakonzern hat für das Leukämie-Mittel Scemblix (Asciminib) die Zulassung für die Europäische Union erhalten.

08:00

Die Ölpreise haben am Montag ihre deutlichen Aufschläge von vergangener Woche ausgebaut. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 101,82 US-Dollar. Das waren 83 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,09 Dollar auf 94,15 Dollar.

Auftrieb erhalten die Erdölpreise seit einigen Tagen von der Aussicht auf ein geringeres Angebot. Vergangene Woche hatte es entsprechende Signale vom Ölriesen Saudi-Arabien und von anderen Mitgliedern des Rohölverbunds Opec+ gegeben. Analysten deuteten die Bemerkungen als Reaktion auf zuvor deutlich gefallene Ölpreise. Die Förderländer sind demnach darum bemüht, ihre Einnahmen über ein gewisses Preisniveau abzusichern.

Der Aussicht auf weniger Rohöl steht jedoch eine absehbar schwächere Erdölnachfrage gegenüber. Insbesondere in Europa steigen die Risiken einer wirtschaftlichen Talfahrt, ausgelöst durch die Furcht vor einer Erdgaskrise. Hintergrund sind die hohe Abhängigkeit Europas von russischem Erdgas und deutlich verminderte Lieferungen seitens Russland. Konjunktursorgen löst zudem der Kampf vieler Notenbanken gegen die hohe Inflation aus.

07:55

Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9921 US-Dollar und notierte damit wieder unter Parität.

Der US-Dollar zeigt auch gegenüber dem Franken Stärke. Er hat am Morgen zwischenzeitlich die Marke von 97 Rappen überschritten, derzeit liegt er mit 0,9700 genau bei diesem Punkt nach 0,9662 am Freitagabend. Der Euro wird zu 0,9623 gehandelt und ist damit unwesentlich günstiger als vor dem Wochenende mit 0,9627.

Unter Druck steht der Euro vor allem wegen des aufwertenden Dollar. Die US-Währung erhält Rückenwind von der Geldpolitik. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte Ende vergangener Woche dem Kampf der Federal Reserve gegen die hohe Inflation höchste Priorität eingeräumt. Dies deutet auf weitere deutliche Zinsanhebungen hin und spricht gegen Erwartungen an den Finanzmärkten, dass die Fed angesichts konjunktureller Probleme bereits im kommenden Jahr über Zinssenkungen nachdenken könnte.

07:30

Die Aussicht auf eine längere Serie drastischer US-Zinserhöhungen gibt der Weltleitwährung Rückenwind. Der Dollar-Index steigt am Montag um 0,3 Prozent auf ein 20-Jahres-Hoch von 109,48 Punkten. Auslöser der Rally sind Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Freitag, denen zufolge zur Wiederherstellung der Preisstabilität eine restriktive Geldpolitik für "einige Zeit" nötig sei. "Spekulationen, dass es aufgrund schwacher Wirtschaftsdaten Anzeichen dafür geben könnte, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamt, wurden im Keim erstickt", sagt Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets.

07:15

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag mit erneuten Abschlägen starten. Die Einstimmung von Fed-Chef Jerome Powell auf eine längere Periode der geldpolitischen Straffung hatte die Anleger am Freitag verschreckt. Der Dax war um 2,3 Prozent auf 12'971,47 Punkte gefallen.

Am Montag werden Anleger auf Aussagen aus einer Diskussionsrunde mit EZB-Chefvolkswirt Philip Lane bei einem Branchentreffen in Barcelona schauen. Am Freitag hatten Insider der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass einige Währungshüter der EZB aufgrund sich verschlechternder Inflationsaussichten auf der Zinssitzung im September eine besonders kräftige Zinserhöhung diskutieren wollen.

Weiter im Fokus bleiben auch die explodierenden Gaspreise. Der russische Exporteur Gazprom will die Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 ab dem 31. August wegen Wartungsarbeiten für drei Tage unterbrechen. Das nährte Befürchtungen, der ohnehin schon stark gedrosselte Gasfluss aus Russland könnte komplett stoppen, sollten die Lieferungen nicht wieder aufgenommen werden.

Die Börsen in London bleiben zum Wochenstart feiertagsbedingt geschlossen.

06:25

Die Nervosität der Anleger nimmt nicht ab. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Montag in einer grossen Schwankungsbreite von 0,95 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 104 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10'942,16 Punkten. Der VSMI ist am Freitag um 4,6 Prozent auf 18,24 Punkte gestiegen.

06:10

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,86 Prozent tiefer.

Die Nervosität am Schweizer Aktienmarkt bleibt gross. Deutliche Worte von Fed-Chef Powell zur Geldpolitik in den USA und Nervosität über einen womöglich grösser als bislang erwarteten Zinsschritt der EZB haben am Freitag die Aktien rund um den Globus auf Talfahrt geschickt. Und in Asien ging es dann in der Nacht auf Montag zum Teil ebenfalls deutlich bergab.

In Jackson Hole hatte sich Powell gegen eine verfrühte Lockerung der Geldpolitik in den USA ausgesprochen und die Börsen auf einen langwierigen Kampf gegen die extrem hohe Inflation eingestimmt. Auf die Frage, wie weit die Leitzinsen in den USA noch steigen müssen, um die exorbitant hohe Inflation unter Kontrolle zu bringen, hielt er keine klare Antwort bereit. Ein unmittelbares Ende der geldpolitischen Straffung ist jedoch nicht in Sicht.

Fed officials gathered in Jackson Hole heard a pessimistic assessment of the benefits of quantitative easing and their ability to smoothly trim back the US central bank’s bloated balance sheet https://t.co/t5GokSP6Xb — Bloomberg (@business) August 29, 2022

Wie aggressiv die US-Notenbank vorgehen wird, dazu könnten der ISM- Einkaufmanagerindex für die Industrie, der am Donnerstag veröffentlicht wird, und der tags darauf anstehende US-Arbeitsmarktbericht für August weitere Indikationen liefern. Gleiches gilt mit Blick auf die EZB für die am Dienstag in Deutschland und am Mittwoch in der Eurozone anstehenden Verbraucherpreise. In der Schweiz steht am Donnerstag der Landesindex der Konsumentenpreise zur Publikation an.

05:55

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index sinkt um 2,7 Prozent und lag bei 27'858 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verliert 1,9 Prozent auf 1941 Zähler.

Die Börse in Shanghai liegt 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,4 Prozent.

Das steigende Risiko aggressiver Zinserhöhungen in den USA drückt die Kauflaune der Anleger am Montag in Asien. Die Aussage des Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, die Inflation durch scharfe geldpolitische Massnahmen einzudämmen, machte die Hoffnung zunichte, dass die Fed den Märkten wie so oft in der Vergangenheit zu Hilfe eilen würde. "Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass die Eindämmung der Inflation die wichtigste Aufgabe der Fed ist und dass der Leitzins auf ein restriktives Niveau von 3,5 bis 4,0 Prozent angehoben werden muss", sagte Jason England, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors. "Der Zinssatz muss so lange höher bleiben, bis die Inflation auf ihr Zwei-Prozent-Ziel fällt, sodass Zinssenkungen, die für das nächste Jahr am Markt eingepreist sind, verfrüht sind."

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,7 Prozent auf 138,50 Yen und legte 0,6 Prozent auf 6,9131 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9685 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 0,9927 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9616 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,7 Prozent auf 1,1669 Dollar.

(Bloomberg/Reuters/AWP/cash)