Das Barometer für das Geschäftsklima fiel im März auf 109,1 Zähler von 110,4 Punkten im Vormonat, wie das Statistikamt Istat am Dienstag mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit August 2017. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem leichten Rückgang gerechnet. Das Konsumklima verbesserte sich hingegen überraschend: Hier legte der Indikator auf 117,5 Zähler von 115,7 Zählern zu.

Die Hängepartie nach der Parlamentswahl hatte zuletzt die Aktienbörsen belastet. Stärkste politische Kraft beim Urnengang von Anfang März war ein Bündnis mehrerer Mitte-Rechts-Parteien, das aber nicht auf eine Mehrheit der Parlamentssitze kommt. Weil dies auch für den Mitte-Links-Block gilt, droht eine längere Phase politischer Instabilität in der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone. EZB-Präsident Mario Draghi hatte jüngst gewarnt, ein lange währendes politisches Patt in Italien könne die Konjunktur in der Währungszone belasten.

(Reuters)