Magdalena Andersson erste Ministerpräsidentin in Schweden

100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts in Schweden hat mit Magdalena Andersson erstmals eine Frau die Regierungsgeschäfte in dem skandinavischen Land übernommen. "Ich kann feststellen, dass der Regierungswechsel nun stattgefunden hat", sagte Schwedens König Carl XVI. Gustaf, als die neue Regierung am Dienstagmittag bei ihm im Königsschloss in Stockholm vorstellig wurde. Andersson begrüsste der Monarch dabei erstmals mit den Worten "Fru statsminister" - Frau Ministerpräsidentin. Die bisherige Finanzministerin ist somit offiziell die 34. Person auf dem Ministerpräsidentenposten - und die allererste Frau in diesem Amt.