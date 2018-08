Malaysia warnt China vor neuer Form von Kolonialismus

Das südostasiatische Malaysia hat China zu einem fairen Wettbewerb ermahnt. Hintergrund ist ein wachsender wirtschaftlicher Einfluss des asiatischen Riesenlandes. Man wolle keine Situation, "in der es eine neue Version des Kolonialismus gibt, weil arme Länder nicht in der Lage sind zu konkurrieren", sagte Malaysias Regierungschefs Mahathir Mohamad am Montag in Peking nach einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Li Keqiang.