Malaysia will strikte Ausgangssperren lockern

Malaysia will seine strengen Ausgangssperren im Kampf gegen das neue Coronavirus langsam lockern. "Wir müssen ein Gleichgewicht finden zwischen der Besserung der Wirtschaft der Nation und dem Umgang mit Covid-19", sagte Ministerpräsident Muhyiddin Yassin am Freitag mit Blick auf die Lungenkrankheit. Geschäfte und Restaurants müssten nach der Wiedereröffnung am Montag strenge Auflagen für Hygiene und Abstand erfüllen, ansonsten dürften sie nicht aufmachen. Massenversammlungen seien weiter untersagt. Auch könnten offene Märkte noch nicht wieder öffnen.