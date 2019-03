Malmström: Keine Chance für EU-USA-Handelsabkommen mit Agrarsektor

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sieht im amerikanisch-europäischen Zollstreit derzeit keine Möglichkeit, Agrarprodukte in ein Handelsabkommen aufzunehmen. "Dafür gibt es in Europa derzeit keine Unterstützung, das ist die Wahrheit", sagte Malmström am Donnerstag in Washington. Dies sei bei der Übereinkunft zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auch anders besprochen worden.