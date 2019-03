Malmström kommt erneut zu Handelsgesprächen nach Washington

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström will am Mittwoch in Washington weitere Vorbereitungen für Gespräche über ein Zollabkommen mit den USA treffen. Malmström kommt mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer zusammen. Sie will ihn unter anderem darüber in Kenntnis setzen, wie weit die Vorbereitungen für offizielle Handelsgespräche auf EU-Seite gediehen sind. Bisher hat Malmström von den Mitgliedsstaaten noch kein Verhandlungsmandat, Länder wie Frankreich und Belgien wollen noch abwarten.