Malta vergibt keine EU-Pässe mehr an Russen und Belarussen

Nach dem russischen Militärangriff auf die Ukraine wird Malta über sein ohnehin umstrittenes "Goldener-Pass"-Verfahren keine Staatsangehörigkeiten mehr an Russen und Belarussen vergeben. Die Regierung in Valletta teilte am Mittwoch mit, dass ab sofort keine neuen Anträge für Personen aus den beiden Ländern mehr bearbeitet werden. In der aktuellen Situation könnten die Bewerbungen für Staatsangehörigkeiten - und damit einen EU-Pass - oder Aufenthaltsgenehmigungen nicht sorgfältig überprüft werden.