Mangel an Lkw-Fahrern: Grossbritannien senkt Ruhezeiten

Wegen eines Mangels an Lastwagenfahrern in Grossbritannien senkt die Regierung vorübergehend die vorgeschriebenen Ruhezeiten. Mit dem Schritt, der vom kommenden Montag (12. Juli) an gilt, erhielten Fahrer und Unternehmen Flexibilität, twitterte Verkehrsminister Grant Shapps am Mittwoch. "Wir haben die Anzahl der verfügbaren Fahrprüfungen erhöht und werden zudem andere Massnahmen in Betracht ziehen", so Shapps. Seine Staatssekretärin Charlotte Vere betonte: "Die Sicherheit der Fahrer darf nicht beeinträchtigt werden, und Spediteure müssen das Verkehrsministerium benachrichtigen, wenn diese Lockerung ausgenutzt wird."