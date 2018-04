Das US-Finanzministerium hat die in Zusammenhang mit den Vorgehen gegen russische Oligarchen verfügten Sanktionen gegen Sulzer wieder aufgehoben. Damit könne das Unternehmen nun global den normalen Betrieb wiederaufnehmen, teilte Sulzer am Donnerstagmorgen mit.

Die Anleger reagieren erleichtert. An der Schweizer Börse klettert die Aktie im frühen Handel um 17 Prozent. Allerdings hatte der Titel nach Bekanntwerden der Sanktionen von Montag bis Mittwoch über 20 Prozent verloren.

Das US-Finanzministerium hatte am Freitag gegen sieben Russen und zwölf ihrer Firmen Strafmassnahmen verhängt, weil sich Russland in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingemischt haben soll. Im Visier der Amerikaner standen zudem Gesellschaften, an denen die Oligarchen die Mehrheit besitzen. Dazu gehörte auch Sulzer, an der Viktor Vekselberg mehr als 63 Prozent der Anteile gehalten hatte. Der Winterthurer Konzern vereinbarte deshalb über das Wochenende, eigene Aktien von Vekselbergs Renova zu kaufen, sodass dessen Anteil unter 50 Prozent fällt.

Am Mittwochabend gab nun das US-Finanzministerium grünes Licht für die Transaktion. Sulzer unternehme nun die notwendigen Schritte, um eine zeitnahe Freigabe der blockierten Vermögenswerte zu erreichen. Um selbst Strafmaßnahmen der US-Behörden zu vermeiden, hatten Banken Sulzer von US-Dollar-Transaktionen abgeschnitten.

Für die Zürcher Kantonalbank ist das Unterschreiten der 50-Prozent-Schwelle durch Renova vorderhand klar positiv zu werten. Dennoch könnte wieder Druck auf die Sulzer-Aktie entstehen. "Es kann unseres Erachtens nicht ausgeschlossen werden, dass zu einem späteren Zeitpunkt erneut Sanktionen ergriffen werden", schreibt Analyst Armin Rechberger in einem Kommentar zu den Ereignissen um Sulzer.

Renova könnte zudem bestrebt sein, die Beteiligungsquote an Sulzer (neu 48,8 Prozent) weiter zu reduzieren, was einen Abgabedruck bei der Aktie auslösen könnte. Dasselbe gilt laut Rechberger auch für die übrigen Renova-Beteiligungen Oerlikon (43 Prozent), Schmolz + Bickenbach (42 Prozent) und Züblin (43 Prozent) zu reduzieren,

(Mit Material von Reuters)