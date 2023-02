Der Maschinenbauverband VDMA fordert, die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs in der Ukraine konsequent durchzusetzen. "Der Maschinen- und Anlagenbau hat die Wirtschaftssanktionen gegen Russland vom ersten Tag der Invasion an unterstützt und tut es auch weiterhin", sagte Verbandspräsident Karl Haeusgen am Donnerstag. Aus Sicht des VDMA bestehen bei der konkreten Ausgestaltung der Sanktionen gravierende Mängel, "die den Prozess der wirtschaftlichen Isolierung Russlands unnötig erschweren".

23.02.2023 12:26