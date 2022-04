Massnahmen zu Datensicherheit bei der Ruag laut Bundesrat umgesetzt

Der Bund begleite die Informatiksicherheit der Ruag MRO und der Ruag International weiterhin eng, hiess es in einer Mitteilung des Bundesrates vom Freitag.

In ihrem am 22. Februar veröffentlichten Bericht zur Informatiksicherheit der Ruag kommt die nationalrätliche Geschäftsprüfungskommission (GPK-N) zum Schluss, dass es entgegen der Darstellung in Medienberichten keine erhärteten Belege für einen mutmasslichen Hackerangriff auf Ruag International im Frühjahr 2021 gebe.

Ruag International habe nach sofortiger Prüfung schwerwiegende Sicherheitsmängel erkannt. Weil dagegen rasch Massnahmen ergriffen und diese auch externen Härtetests unterzogen worden seien, hat Ruag International nach Ansicht der Kommission angemessen reagiert, hiess es weiter.

Anlass der Untersuchung der Informationstechnologie (IT) bei Ruag International durch externe Experten war ein Bericht der SRF-"Rundschau" von Mitte Mai 2021, gemäss dem es einen erneuten Hackerangriff auf das Unternehmen gegeben hatte.

Sensitive Restdaten gelöscht

In seiner Stellungnahme vom Freitag hielt der Bundesrat fest, dass die Löschung der militärischen sowie der weiteren sensitiven Daten bei der Ruag International abgeschlossen sei. Die Ruag MRO habe zusätzlich ein externes Audit in Auftrag gegeben, das zum Ziel hat, die Eigenständigkeit und Funktionalität der entflochtenen IT-Systeme zu überprüfen.

Die Systeme der Ruag International wurden demnach in einem separaten Projekt manuell durchforstet, und Restdaten wurden individuell gelöscht. Zudem wird Ruag International vor jedem Verkauf von Unternehmensteilen durch externe Experten überprüfen lassen, ob angemessene Vorkehrungen getroffen wurden, um ungewollte Datenabflüsse zu verhindern, wie der Bundesrat schrieb.

Unter der Dachgesellschaft der BGRB (Beteiligungsgesellschaft Rüstungsbetriebe) Holding AG bestehen laut dem Verteidigungsdepartement VBS mit der Ruag MRO Holding AG (RUAG MRO) und der Ruag International Holding AG (RUAG International) zwei unabhängig operierende Konzerne.

Die Ruag International ist hauptsächlich in den Märkten der Luft- und Raumfahrt tätig und soll mittelfristig privatisiert werden. Die RUAG MRO erbringt alle sicherheitsrelevanten Leistungen für das VBS. Dabei handelt es sich um Wartung, Reparatur und Überholung sowie um die Instandhaltung einsatzrelevanter Systeme wie der Kampfjets.

Die ehemalige Ruag Holding AG hat sich laut VBS seit der Gründung 1998 vom Rüstungsbetrieb zu einem internationalen Technologiekonzern entwickelt. Der Bundesrat hatte im Sommer 2018 die Aufspaltung der Ruag in einen internationalen und einen für die Schweizer Armee tätigen Teil beschlossen. Das international tätige Luft- und Raumfahrttechnologieunternehmen Ruag International soll schrittweise privatisiert werden.

(AWP)