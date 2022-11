"Davon haben Schweizer Firmen stark profitiert - jetzt geht das in wesentlichen Bereichen nicht mehr", so Egger. "Wenn die Schweiz für junge, begabte Menschen nicht mehr attraktiv ist, verschärft das über kurz oder lang den Fachkräftemangel." Das spüren auch die Hochschulen: Egger weiss etwa von einem Mathematiker, der in die USA anstatt an die ETH in Zürich gegangen ist.