Maurer und Jordan beraten an G20-Treffen über Pandemie-Finanzierung

Die Finanzminister und Zentralbankpräsidenten berieten am Donnerstag und Freitag per Videokonferenz über die Störung globaler Lieferketten, erhöhte Energiepreise und die vielerorts anziehende Inflation, wie es in einer Mitteilung von Maurers Eidgenössischem Finanzdepartement (EDI) vom Freitag hiess. Mit dabei war auch Nationalbankpräsident Thomas Jordan.

Notwendig sei ein weltweit gesicherter Zugang zu Impfstoffen, vor allem in Entwicklungsländern, auch um eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung zu ermöglichen, hiess es weiter.

Die Schweiz ist auf Einladung Indonesiens dieses Jahr zum siebenten Mal in Folge am sogenannten Finance Track der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) beteiligt. Das Finanzministertreffen vom 17. und 18. Februar ist das erste von insgesamt vier Treffen im laufenden Jahr.

Obwohl sich die G20 mit Fragen des internationalen Finanzsystems befasst, wurde die Schweiz, einer der wichtigsten Finanzplätze der Welt, nicht in die G20 aufgenommen. Auch nach der Grösse der Volkswirtschaften, gemessen am BIP, würde die Schweiz zu den G20 gehören.

(AWP)