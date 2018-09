May beharrt auf Brexit-Position und fordert Zugeständnisse der EU

Die britische Premierministerin Theresa May beharrt auf ihren Brexit-Vorschlägen und fordert ein Einlenken der Europäischen Union. Ihrer sei "der einzige glaubwürdige und verhandelbare Plan auf dem Tisch, der eine harte Grenze in Nordirland vermeidet und auch dem Willen des britischen Volks entspricht", sagte May am Mittwochabend in Salzburg. Grossbritannien habe seine Position weiterentwickelt, nun müsse die EU dies auch tun.