May erneut bei der Kanzlerin wegen Brexit

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft an diesem Dienstag erneut mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammen, um den Stand des Brexit-Prozesses zu erörtern. Dies kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin an. Thema dürfte die Frage einer Verlängerung der Frist für den Austritt Grossbritanniens aus der EU sein.