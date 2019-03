May stellt dritte Abstimmung über Brexit-Vertrag infrage

Dies schrieb May am Freitag in einem Brief an die Abgeordneten. Sollte der Vertrag keinen ausreichenden Rückhalt finden, könne Grossbritannien in Brüssel einen weiteren Aufschub des ursprünglich für den 29. März vorgesehenen EU-Austritts beantragen.

Dann müsste das Vereinigte Königreich allerdings an den Europawahlen im Mai teilnehmen. May ist nach eigenen Worten "zutiefst davon überzeugt", dass dieser Schritt falsch wäre.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten Grossbritannien am Donnerstag einen Aufschub beim Brexit gewährt. Nimmt das britische Parlament kommende Woche das Austrittsabkommen doch noch an, wird der Brexit auf den 22. Mai verschoben. Ansonsten muss London bis zum 12. April entscheiden, wie es weitergehen soll. Ohne Entscheid käme es zu einem ungeordneten Austritt.

(AWP)