May verteidigt Brexit-Vorgehen: EU-Austritt mit Deal bester Weg

Grossbritanniens Premierministerin Theresa May hat vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit ihre Linie verteidigt, ihr Land nicht ohne Abkommen aus der Europäischen Union zu führen. Es sei der beste Weg, die Staatengemeinschaft geordnet und mit einer Vereinbarung zu den zukünftigen Beziehungen zu verlassen, sagte May am Mittwoch in London während einer Regierungsbefragung im britischen Unterhaus. Ein zweites Referendum über den EU-Austritt der Briten lehnt May weiterhin ab: "Meine Meinung hat sich nicht geändert", sagte sie. Auch das Parlament habe dies bereit zweimal abgelehnt. Es sei aber möglich, dass die Abgeordneten noch einmal darauf dringen.