May weiter auf der Suche nach Lösung für Brexit-Chaos

Ein Sprecher Junckers erklärte nur: "Es war ein Austausch von Informationen beider Seiten. Die beiden haben vereinbart, in Kontakt zu bleiben." Über Tusks Telefonat mit May war offiziell nichts zu erfahren. Der EU-Ratschef teilte lediglich auf Twitter mit, dass er mit May über "die nächsten Schritte auf britischer Seite" gesprochen habe.

Ausserdem kam die Premierministerin mit Politikern verschiedener Parteien zusammen, um mögliche Szenarien auszuloten. Doch weder sie noch Oppositionsführer Jeremy Corbyn rückten von ihren Positionen ab.

Während es May ablehnte, ihre "roten Linien" aufzugeben, wie etwa die Beendigung der Zollunion mit der EU, weigerte sich Corbyn, May auch nur zu treffen, solange sie ein ungeregeltes Ausscheiden Grossbritanniens aus der EU nicht ausschliesst.

May hatte jedoch bereits am Donnerstag gesagt, es liege nicht in der Macht der Regierung, ein Ausscheiden ohne Vertrag auszuschliessen, da das Land die EU per Gesetz am 29. März verlassen werde - "es sei denn, das Parlament stimmt entweder einem Abkommen mit der EU zu oder das Vereinigte Königreich entscheidet sich, dauerhaft in der EU zu bleiben".

Plan B am Montag

Die Oppositionspartei hatte Mays Brexit-Deal am Dienstag im Unterhaus gemeinsam mit 118 Hardlinern innerhalb der regierenden Konservativen zu Fall gebracht.

Während Labour einen weicheren Brexit möchte und sich für eine dauerhafte Zollunion Grossbritanniens mit der EU einsetzt, die auch das Irland-Problem lösen würde, gehen den konservativen Brexit-Befürwortern die Zugeständnisse Mays an Brüssel zu weit.

Gegen die von Labour geforderte dauerhafte Zollunion mit der EU sprach sich am Freitag auch Aussenhandelsminister Liam Fox aus. Eine solche Zollunion "würden den Brexit nicht umsetzen", bekräftigte er die von May gezogene rote Linie in den Verhandlungen mit der EU.

Am Montag will May einen Plan B vorlegen, wie es doch noch einen geordneten Brexit am 29. März geben kann. Über diesen Plan B soll das britische Parlament am 29. Januar abstimmen.

Johnson kritisiert May

Mays innenpolitische Gegner machen unterdessen Front gegen die Regierungschefin. Ex-Aussenminister Boris Johnson warf ihr am Freitag mangelnden "Schneid" vor.

Deshalb habe sie es nicht geschafft, ein günstiges Brexit-Abkommen auszuhandeln. Sie solle ihre krachende Niederlage bei der Abstimmung im Parlament als Hebel einsetzen, die EU zu einem besseren Deal zu zwingen, forderte er. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben Neuverhandlungen allerdings wiederholt abgelehnt.

Beobachter befürchten im Fall eines Brexits ohne Abkommen Chaos in Häfen und bei der Versorgung des Landes mit Waren und Dienstleistungen.

Der französische Premierminister Edouard Philippe inspizierte am Freitag am Eurotunnel im Raum Calais die Vorbereitungen seines Landes für einen ungeregelten Brexit. An der Kanalküste traf er Inhaber kleiner Geschäfte.

(AWP)