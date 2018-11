May will bald mit Brüssel über Beziehung nach dem Brexit verhandeln

"Wir werden dem Austritt nicht zustimmen, solange wir bei den künftigen Beziehungen nicht erreicht haben, was wir wollen". Sie werde über das künftige Verhältnis zwischen Grossbritannien und der EU in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprechen. Erst wenn es eine zufriedenstellende Einigung für die gegenseitigen Beziehungen nach dem Brexit gebe, werde das Austrittsabkommen unterzeichnet, betonte die Premierministerin.

Dies könnte Brexit-Hardliner in Mays Kabinett beschwichtigen, die auf Nachverhandlungen zum Austrittsabkommen bestehen. Der "Daily Telegraph" hatte am Samstag berichtet, eine Gruppe von fünf europakritischen Regierungsmitgliedern fordere von May, sich in Brüssel dafür einzusetzen, dass sich Grossbritannien einseitig aus den Vertragsbestimmungen zu Nordirland zurückziehen könne.

May selbst erteilte möglichen Alternativen zur Brexit-Einigung eine Absage. Sie werde wegen des umstrittenen Sonderstatus Nordirlands zu Änderungen an dem Austrittsentwurf gedrängt, allerdings lasse sich das Problem der künftigen irischen Grenze auch dadurch nicht lösen, sagte die Premierministerin der "Daily Mail" vom Samstag. "Dieses Problem wird immer da sein."

May steht unter Druck

May steht wegen ihres Brexit-Plans in Grossbritannien massiv unter Druck, auch in den eigenen Reihen. Vier Regierungsmitglieder traten in den vergangenen Tagen aus Protest gegen die Einigung mit Brüssel zurück. Im Parlament entzogen ihr bereits mehr als 20 Abgeordnete ihrer Partei öffentlich die Unterstützung und forderten ein Misstrauensvotum.

Für ein solches Votum müssen insgesamt 48 Abgeordnete der Konservativen einen entsprechenden Antrag einreichen. Diese Zahl sei bisher nicht zusammengekommen, sagte May Sky News.

"Wir lassen uns nicht ablenken", sagte die Premierministerin zu den innerparteilichen Querelen. "Ein Führungswechsel zum jetzigen Zeitpunkt macht die Verhandlungen nicht einfacher". Es bestehe sonst die Gefahr, dass die Gespräche sich verzögerten und sich der für März 2019 vereinbarte Brexit verschiebe.

May führt eine Minderheitsregierung, die bisher von der konservativen nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) unterstützt wird. Die DUP, die Opposition und eine Reihe von Brexit-Hardlinern ihrer Partei kündigten bereits an, im Parlament gegen das Austrittsabkommen zu stimmen. Die Brexit-Hardliner befürchten, dass das Abkommen Grossbritannien noch auf Jahre an die EU fesselt.

Ob May für den Brexit-Deal im Parlament eine Mehrheit findet, ist deshalb äusserst fraglich. Sollte das passieren, werde die Regierung "Vorschläge" für das weitere Vorgehen unterbreiten, sagte die Regierungschefin.

Vorwürfe an Oppositionsführer

Sie warf Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei vor, mit dem Brexit "Parteipolitik zu spielen". Es gebe im Unterhaus Abgeordnete, die den Brexit einfach stoppen wollten. Für das Vertrauen der Menschen in die Politik sei es aber wichtig, "dass wir beim Brexit liefern", betonte May. Bei einem Referendum hatten sich 52 Prozent der Briten für einen EU-Austritt ausgesprochen.

Über den Entwurf für den Austrittsvertrag sollten am Sonntag die Botschafter der 27 anderen EU-Staaten beraten. Das Treffen dient der Vorbereitung des Sondergipfels der EU-Staats- und Regierungschefs am kommenden Sonntag, bei dem das Abkommen gebilligt werden soll.

(AWP)