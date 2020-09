Etwa 80 Klimaaktivisten der Organisation Extinction Rebellion blockierten die Zufahrtstrassen zu zwei Druckereien nahe London und Liverpool, wie der Verlag News UK des Medienmoguls Rupert Murdoch mitteilte. Eine Unternehmenssprecherin bezeichnete die Aktion als "Angriff auf die gesamte freie Presse".

Sie entschuldigte sich bei Lesern der "Sun", der "Times", der "Daily Mail", des "Daily Telegraph" und der "Financial Times", die wegen verspäteter Auslieferungen nicht wie sonst ihre Zeitungen bekommen könnten. Extinction Rebellion warf den Zeitungen vor, bei der Berichterstattung über den Klimawandel zu versagen. Der Protest begann am Freitag und dauerte auch am Samstag noch an. Mehrere Menschen wurden nach Polizeiangaben festgenommen.

(Reuters)