Medien: Neues Corona-Hilfspaket in den USA im Volumen von 2 Billionen Dollar

Der designierte US-Präsident Joe Biden will einem Bericht zufolge Billionen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise einsetzen. Berater von Biden hätten Mitgliedern des Kongresses mitgeteilt, dass sie Massnahmen im Volumen von rund zwei Billionen US-Dollar erwarten können, berichtete der Nachrichtensender CNN in der Nacht zum Donnerstag. Der Sender berief sich auf zwei namentlich nicht genannten Quellen, die mit der Sache vertraut seien. Biden werde die Einzelheiten des Plans am Donnerstag bekannt geben, hiess es weiter.