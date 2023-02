Die langen Wartezeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und den allgemeinen Mangel an Kinderärztinnen und -ärzten bezeichnete Gilli als Alarmsignal und nicht unbedingt als Krise das Gesundheitswesens. Aber nicht nur in der Kinder- und Jugendmedizin gebe es Alarmsignale. Auch ältere Menschen müssten teilweise ohne Hausarzt auskommen.