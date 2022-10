Diese Kapazitätsengpässe gefährdeten nicht nur die Sicherstellung der Patientenversorgung, sondern führten auch "zu einem Innovationsstau in der Branche und Attraktivitätsverlust des europäischen Medtech-Standorts", wird Marc-Pierre Möll, Geschäftsführer des deutschen Medizintechnologie-Verbands BVMed und Gastredner an der Konferenz in der Mitteilung zitiert.