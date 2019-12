Medwedew: Vertrag für den Gastransit ist ein Kompromiss

Der russische Regierungschef Dmitri Medwedew hat den mit der Ukraine unterzeichneten Vertrag für den Gastransit zur Versorgung Europas als für beide Seiten angemessen bezeichnet. "Es war ein Kompromiss, der gefunden werden musste", schrieb er am Dienstag im sozialen Netzwerk Vkontakte. "Jetzt sind alle Probleme gelöst." Der russische Staatskonzern Gazprom und der ukrainische Energieversorger Naftogaz hatten die Vereinbarung am Montagabend nach tagelangen Verhandlungen unterzeichnet. Das zeige, dass beide Seite auch bei den schwierigsten Themen verhandeln könnten, so Medwedew.