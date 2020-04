Mehr als 10 000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind nach der offiziellen Statistik in Grossbritannien bereits gestorben. Es wird aber mit einer grossen Dunkelziffer gerechnet; vor allem viele Todesopfer in Seniorenheimen sind noch nicht erfasst. Nach den offiziellen Angaben vom Sonntag sind rund 10 500 mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen ums Leben gekommen, die meisten lebten in England.