Mehr als 20 000 Tote im Corona-Hotspot Spanien, aber Lage wird besser

Im von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Spanien hat die Zahl der Todesopfer die Marke der 20 000 durchbrochen. Binnen 24 Stunden seien 565 infizierte Menschen ums Leben gekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag in Madrid mit. Das waren 20 weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl der Corona-Toten kletterte am Samstag auf 20 043. Damit liegt das Land an dritter Stelle hinter den USA und Italien.