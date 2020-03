Mehr als die Hälfte der deutschen Firmen leiden unter Coronavirus-Krise

Mehr als jedes zweite Unternehmen in Deutschland leidet bereits unter den Folgen der Coronavirus-Epidemie. 56,2 Prozent spüren derzeit negative Auswirkungen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Ifo-Instituts unter knapp 3400 Firmen in Industrie und Handel sowie bei Dienstleistern ergab.