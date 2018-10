Mehr Autos mit besserer Klimabilanz bis 2030 - Kritik an EU-Plänen

(Meldung weiter ausgebaut) - Verbraucher sollen in den nächsten Jahren deutlich mehr Auswahl an Autos haben, die das Klima nicht zu stark belasten. Nach einem Beschluss der EU-Staaten sollen Neuwagen 2030 mindestens 35 Prozent weniger Kohlendioxid (CO2) in die Luft blasen als 2020. Zudem sollen dann 35 Prozent der Autos wenig oder gar keine Emissionen haben. Die Hersteller kritisierten diese Pläne am Mittwoch als möglichen Jobkiller - Umweltschützern gehen sie dagegen nicht weit genug. Noch ist aber auch nicht das letzte Wort gesprochen.